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又因莊豐嘉停朝野協商 柯建銘：已虛耗兩天、何其可惜

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

立法院臨時會今天因華視總經理莊豐嘉事件，朝野協商總預算再度停擺，民進黨立法院團總召柯建銘說，立法院已空轉兩天，但朝野有共識，就是因疫情嚴峻，希望下周一院會處理法案，下周二處理總預算，只剩本周五、周六最後兩天能協商六千多個案，挑戰度極高，已經為莊豐嘉事件虛耗兩天，何其可惜，全國都在看。

柯建銘說，立法院有一千個職員，一百一十三個立委、助理和媒體朋友，存在極大風險，要避免群聚的不良示範，不是只有柯總召再急，太多重大法案及總預算要處理，例如一百卅十幾億的軍公教加薪問題，在年前也要處理，給軍公教一個過年禮物，國家正事不能停擺，全民都在看，這已變成國家危機，考驗大家智慧的時候。

柯建銘說，我們絕對尊重、百分百服膺媒體獨立性，這是民主的ABC，但當媒體變成武器、恐嚇國民黨，就是超過紅線的時候，這不是國民黨一黨的事，是國會自主、權力分立的問題，大家各有立場都能體會，但整個國家也不可能被莊豐嘉一人綁架，讓總預算走不下去，國家還是要運作，「呼籲國民黨團總召費鴻泰也不要過於堅持，朝野應該有智慧化解這問題，另外期待明天華視董事會的職務調整案，有一個大家可期待結果。」

柯建銘說，尊重今天公視董事會的程序處理，莊豐嘉的去留不是任何人可下令，不過莊豐嘉犯了最大技術性錯誤，得不到他想要的結果，其實可以交給民進黨團協商，甚至最後表決也能處理，不必互嗆。

柯強調「國會還是要有國會高度、風範，也要有比例原則，不要讓人覺得我們在追殺莊豐嘉，讓對的事情變成錯的，這是考驗大家智慧的時候。」，希望明天朝野協商要啟動、順利進行。

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