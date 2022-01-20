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震撼彈！時力縣議員吳韋達鬆口 不排除選彰化市長

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
時代力量彰化縣議員吳韋達表態不排除轉換跑道，參選彰化市長。圖／翻攝臉書
時代力量彰化縣議員吳韋達表態不排除轉換跑道，參選彰化市長。圖／翻攝臉書

時代力量本月11日公布第二波中彰地區地方公職人員提名7位人選，將搶攻台中、彰化縣市議員及里長等，但「獨漏」彰化目前唯一一席時代力量縣議員吳韋達，吳韋達表示，中彰區的現任縣市議員沒有在前面幾波名單公布，但也鬆口轉換跑道，爭取市長大位。

時代力量日前公布彰化縣第四選區縣議員參選人鄭宇焱，還有第一選區鄉鎮市民代表陳昀志，但就是沒有現任縣議員吳韋達，讓人好奇是否也有可能轉戰市長。

吳韋達說，確實黨中央有勸進選市長，但考量手上還有不少市政案件還未告一段落，像是喬友大樓大火一案，以及推動消防改革等，若真的投入市長選戰，彰化又卡在不知道是否順利升格，若升格市長也不用選了，現在要回答這個問題有點難，農曆春節會好好思考未來動向。

時代力量在2018年地方選舉全國一共提名40位議員候選人，彰化提名1席的吳韋達當選，吳韋達一路從民生國小、陽明國中資優班念到彰化高中，考進清大物理，拿到交大電子物理碩士，再出國到荷蘭念博士，他雖是政治素人，但以高學歷、年輕優勢，獲得選民支持。

目前，彰化市首善之區除了現任彰化市長林世賢爭取連任，前國民黨縣議員張東正參選旗幟也插出，前縣議員黃玉芬已加入國民黨，傳出將捲土重來，參加國民黨黨內初選；吳韋達問政認真，擁有穩定支持者，但外界評估，若真參選市長，要在藍綠間夾縫中勝出將會是場硬仗。

時代力量 國民黨 吳韋達

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