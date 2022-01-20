台北市長藍白合？朱立倫：爭取非民進黨的支持團結合作

國民黨主席朱立倫今天下午到基隆拜會議長蔡旺璉時，被問到台北長的布局，前市長郝龍斌提出藍白合的說法，朱立倫回應表示，希望爭取所有非民進黨的朋友能夠支持，大家一起來團結合作，只有透過這樣的方式，否則民進黨最期待看到的就是藍營本身的內鬨，或者是非民進黨體系的分裂。

朱立倫對郝龍斌提出藍白合的說法表示，他認為每一位最主要的一個目標，就是爭取國民黨更大的支持，不是只有一個縣市而已，他們各地都是希望爭取所有非民進黨的朋友能夠支持，大家一起來團結合作，只有透過這樣的方式，否則民進黨最期待看到的就是藍營本身的內鬨，或者是非民進黨體系的分裂，這樣子情況如出現，對國民黨以及對所有非綠營的朋友們是最不利的。

朱立倫說，他今天來拜訪議長是談市長選舉，包括議會整個布局的情況，主要就是先以縣市首長為主，各地的議員當然都會尊重各地的黨部，還有議長，了解整體市長、議會布局的情況。

朱立倫指出，包括基隆在內，每一個區都會全力以赴，過年前他盡量走各地，希望了解各地的情況，國民黨一定要靠大家的努力，一起團結，不管今天任何非民進黨的朋友都是他們要爭取的，他們絕對不能讓所謂的非民進黨的，或者是現在的反對陣營，讓自己分裂，他們沒有任何分裂的本錢。

朱立倫再次強調，國民黨本身都沒有任何內鬨的本錢，所以他們會以協調為主，協調以後如果有成果，就盡快的提名、盡快的徵召，如果協調不成，可以評估最好的方法，初選是最後的考量。

被問到桃園部分，議長邱奕勝表態不選，算不算協調有成功？朱說，目前他想邱議長、邱主委，還是在過年後，會做一個整體的討論、整體的布局，一切以全台灣的整體布局的步驟為主，不會以個別縣市做單一的考量。

至於現在傳出嘉義縣由溫玉霞委員的獨生女來挑戰？朱立倫表示，他前兩天在嘉義的確有一些不同的建議，也有提到的就是非民進黨體系的，怎麼樣做地方的一個結合，也有提到吳亮儀，每一位都是優秀的人才，到最後他們一定會提出來非現有民進黨體系的最優秀的候選人。