不只東吳大學！西提群聚案 還去信義區全家、世貿大樓
國內本土疫情燒進校園，北市衛生局昨晚證實，桃園個案18116曾到東吳大學城中校區，今天召開記者會公布其個案台北足跡，衛生局專門委員歐佳齡表示，個案所到場域環境均已清消完畢，已匡列65人，還在研議是否要擴大採檢，目前還在做防治作業。
歐佳齡說明，案18116在北市的公共場域足跡，1月15日搭乘高鐵自桃園站自台北站、搭捷運自台北車站至象山站，以及自象山站至板橋站，曾去信義區全家松仁店、信義區環球世貿大樓；1月16日搭乘捷運往返板橋站至西門站，並在東吳大學城中校區待超過10個小時。
東吳大學校方指出，昨傍晚接獲衛生局通知，1月16日在東吳城中校區有確診足跡，由於當天是周日，學校將某場地外借給校外人士辦活動，當天出席者都是校外人士，初步研判跟學校師生沒有直接互動，但當天活動結束後，有1名工友負責紫外線殺菌消毒，已請該校友至醫院做PCR採檢。
有關該校學生透露，上課到一半被通知有確診足跡，要求100多名師生回家自主健康管理，歐佳齡表示，會做更詳細調查，目前只有匡列65人做居家隔離，但會討論是否擴大採檢，目前還在做防治工作。
案18116是本國籍的40多歲男性，而他的小孩案18114，就是西堤牛排館確診學童案18053的同學。
▪【疫情專題】1月20日增13例本土、24例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言