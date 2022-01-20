不只東吳大學！西提群聚案 還去信義區全家、世貿大樓

國內本土疫情燒進校園，北市衛生局昨晚證實，桃園個案18116曾到東吳大學城中校區，今天召開記者會公布其個案台北足跡，衛生局專門委員歐佳齡表示，個案所到場域環境均已清消完畢，已匡列65人，還在研議是否要擴大採檢，目前還在做防治作業。

歐佳齡說明，案18116在北市的公共場域足跡，1月15日搭乘高鐵自桃園站自台北站、搭捷運自台北車站至象山站，以及自象山站至板橋站，曾去信義區全家松仁店、信義區環球世貿大樓；1月16日搭乘捷運往返板橋站至西門站，並在東吳大學城中校區待超過10個小時。

東吳大學校方指出，昨傍晚接獲衛生局通知，1月16日在東吳城中校區有確診足跡，由於當天是周日，學校將某場地外借給校外人士辦活動，當天出席者都是校外人士，初步研判跟學校師生沒有直接互動，但當天活動結束後，有1名工友負責紫外線殺菌消毒，已請該校友至醫院做PCR採檢。

有關該校學生透露，上課到一半被通知有確診足跡，要求100多名師生回家自主健康管理，歐佳齡表示，會做更詳細調查，目前只有匡列65人做居家隔離，但會討論是否擴大採檢，目前還在做防治工作。

案18116是本國籍的40多歲男性，而他的小孩案18114，就是西堤牛排館確診學童案18053的同學。 國內本土疫情延燒，東吳大學城中校區也傳出1月16日曾有確診者到訪。圖／擷自google map

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