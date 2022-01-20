高市一家三口確診 陳其邁宣布各級學校明起放寒假

本土疫情延燒高雄，高雄市長陳其邁今宣布，各級學校明起放寒假，收托服務持續提供，其他一律停止，與三級期間一樣。高中以下跨縣市活動一律停止，改採線上活動為主。幼兒園部分一日須量體溫三次，用餐需使用隔板。

高雄市鳳山某幼稚園今天傳出有一家三口確診，疫情往南延燒，園方今早獲報後，全校師生進行快篩及疫調，小朋友進行集中管理，不少家長帶著日用品趕來幼兒園外。中央流行疫情指揮中心公布，幼兒父親在高雄港工作，日前有北部足跡，小朋友就醫確診陽性，回溯父母才發現也都是陽性，一家三口均染疫，確診幼兒列為指標個案。