高市一家三口確診 陳其邁宣布各級學校明起放寒假
本土疫情延燒高雄，高雄市長陳其邁今宣布，各級學校明起放寒假，收托服務持續提供，其他一律停止，與三級期間一樣。高中以下跨縣市活動一律停止，改採線上活動為主。幼兒園部分一日須量體溫三次，用餐需使用隔板。
高雄市鳳山某幼稚園今天傳出有一家三口確診，疫情往南延燒，園方今早獲報後，全校師生進行快篩及疫調，小朋友進行集中管理，不少家長帶著日用品趕來幼兒園外。中央流行疫情指揮中心公布，幼兒父親在高雄港工作，日前有北部足跡，小朋友就醫確診陽性，回溯父母才發現也都是陽性，一家三口均染疫，確診幼兒列為指標個案。
鳳山區某幼兒園傳出幼兒染疫，全體師生配合採檢。隨後有巴士將所有家長及小朋友載走前往防疫旅館進行隔離，衛生局表示會再進一步進行PCR檢驗，確認是否有其他兒童有陽性反應。
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