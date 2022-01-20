聽新聞
test
0:00 / 0:00
侯友宜贊成18歲公民權走自路？朱立倫：民進黨不要見縫插針
國民黨主席朱立倫今天下午到基隆拜會議長蔡旺璉時，被問到新北市長侯友宜贊成18歲公民權，有綠營立委認為他想走自己的路。朱立倫回應，18歲公民權是國民黨，也是朱立倫最早提出來的，這是他們修憲主張的第一條，民進黨不要想見縫插針。
朱立倫說，18歲公民權是國民黨修憲的第一條，但是國民黨絕對不會讓民進黨，以所謂的單一項目來推動修憲，他們是希望全面的修憲，而這個修憲第一個擴大參與，包括18歲、不在籍投票，也包括權責相符的閣揆同意權，也包括了動保權，也包括了氣候權。
朱還說，民進黨怎麼不回應一下？到底你對環境氣候權，尤其是大家最擔心的2030以及未來零排放，台灣怎麼因應？怎麼辦？這些重要的議題一起來討論，民進黨不要想見縫插針。
朱立倫表示，18歲公民權是國民黨，也是朱立倫最早提出來的，這是他們修憲主張的第一條。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言