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侯友宜贊成18歲公民權走自路？朱立倫：民進黨不要見縫插針

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
侯贊成18歲公民權走自路？朱立倫：民進黨不要見縫插針。記者游明煌／攝影
侯贊成18歲公民權走自路？朱立倫：民進黨不要見縫插針。記者游明煌／攝影

國民黨主席朱立倫今天下午到基隆拜會議長蔡旺璉時，被問到新北市長侯友宜贊成18歲公民權，有綠營立委認為他想走自己的路。朱立倫回應，18歲公民權是國民黨，也是朱立倫最早提出來的，這是他們修憲主張的第一條，民進黨不要想見縫插針。

朱立倫說，18歲公民權是國民黨修憲的第一條，但是國民黨絕對不會讓民進黨，以所謂的單一項目來推動修憲，他們是希望全面的修憲，而這個修憲第一個擴大參與，包括18歲、不在籍投票，也包括權責相符的閣揆同意權，也包括了動保權，也包括了氣候權。

朱還說，民進黨怎麼不回應一下？到底你對環境氣候權，尤其是大家最擔心的2030以及未來零排放，台灣怎麼因應？怎麼辦？這些重要的議題一起來討論，民進黨不要想見縫插針。

朱立倫表示，18歲公民權是國民黨，也是朱立倫最早提出來的，這是他們修憲主張的第一條。

修憲 朱立倫 國民黨 侯友宜

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