車禍死傷降不下！250億改善路口 蘇貞昌：要再努力

國內交通死傷居高不下，內政部長徐國勇今天表示，2024年前將再投入250億，希望藉由道路改善方式，落實人本精神。行政院長蘇貞昌也說，過去馬路上設計仍不夠周延、建築也有精進改善之處，道路工程、標線號誌及相關法令都還有改善空間，盼能不分黨派做得更好。

去年1到10月交通事故，有2440人死亡、38萬2546人受傷，連續四年居高不下，願景工程基金會與聯合報日前推出「公路正義2.0」專題，並持續關注道路改善。行政院月初祭出21項改善措施，投入5.8億改善1322處路口。

內政部今天舉行「馬路好行」頒獎典禮。蘇貞昌致詞時說，前瞻計畫雖投入預算改善道路建設，但過去馬路上設計仍不夠周延、建築也有精進改善之處，道路工程、標線號誌及相關法令都還有改善空間，希望從中央到地方，設計、監造到維護，都要不分黨派做得更好，國家才能進步。

蘇貞昌說，今年上班第一天，他就邀集相關部會討論，全台灣為什麼投入這麼多資源，民眾對道路滿意度也大大提高，車禍傷亡人數卻始終降不下來。他說，日本曾經也是這樣，但十幾年間明顯下降，顯然台灣還要再更努力。

蘇貞昌說，除了路口改善應立刻進行，斑馬線退縮有其必要，道路工程、標線、標誌、號誌及法令，也都仍有改善空間，執法更是零容忍，不容許討價還價、僥倖心態，必須搭配道路管理的科技執法。

酒駕方面，已經有請檢察機關從嚴認定，由法務部提高審查強度，酒駕判刑不能輕易給予易科罰金。

徐國勇則說，2017年至2020年，中央已投入209.4億，補助地方執行1407件道路改善工程，2024年前將再投入250億，希望藉由道路改善方式，落實人本精神。

「馬路好行」評比有138案報名參選，80案獲得特優。其中，新北市「淡水區亮點計畫」，以淡水海關碼頭、漁人碼頭為主要改善區域，利用台2乙線人行道、自行車道改善串連，營造人本步行空間與低碳旅遊空間；屏東縣「漫步阿猴城—眷村周邊綠網串連計畫」透過勝利星村街道徒步與路側人行空間改造，兩案獲得評審團特別獎肯定。