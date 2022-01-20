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北市長最新民調／蔣萬安仍領先 黃珊珊支持度升

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立委蔣萬安擬在年後宣布參選台北市長，他昨表示，對他來說最重要的就是如何讓台北市做好面對後疫情時代的各項挑戰。記者杜建重／攝影
立委蔣萬安擬在年後宣布參選台北市長，他昨表示，對他來說最重要的就是如何讓台北市做好面對後疫情時代的各項挑戰。記者杜建重／攝影

2022台北市長選舉，藍綠白三方備戰。昨天傳出國民黨立委蔣萬安將於農曆年後宣布參選台北市長。根據TVBS民調中心調查指出，若蔣萬安對決衛福部長陳時中與台北市副市長黃珊珊，蔣萬安支持度40%，領先陳時中（29%）、黃珊珊（19%）。

陳時中代表民進黨參選呼聲不斷，前副總統陳建仁、交通部前部長林佳龍及任期即將屆滿的新竹市長林智堅，也都被點名是綠營參選台北市長的可能人選。而現任北市副市長黃珊珊，被稱為柯文哲市長的接班人，可能獲得民眾黨的支持，角逐下屆台北市長。

根據TVBS民調指出，如果在藍綠白三方對決的情況下，當蔣萬安對上陳時中、黃珊珊時，蔣萬安的支持度為40%，領先陳時中的29%及黃珊珊的19%，另外12%未決定。與去年3月的調查結果相較，蔣萬安的支持度略減3個百分點，陳時中支持度則下滑6個百分點，蔣萬安與陳時中差距由8個百分點增為11個百分點，而黃珊珊支持度由12%增加7個百分點。

民調顯示，中立選民支持蔣萬安比例減少至32%，陳時中也減少至20%，黃珊珊增為22%，而未決定也增至27%。進一步交叉分析，20至29歲民眾支持陳時中比例減少一成以上至32%，蔣萬安也略減為28%，黃珊珊則增加7個百分點至22%；30-39歲支持蔣萬安比例增加一成至33%，陳時中則明顯下滑兩成以上，至31%。

40至49歲市民中，蔣萬安支持度略減為35%，陳時中支持度下滑近一成至27%，黃珊珊則增加一成以上，為29%；60歲以上民眾蔣萬安支持度下滑一成左右至48%，陳時中則略增至29%，雙方差距由3成以上縮至2成左右，黃珊珊增為12%。

政黨傾向方面，民進黨認同者仍有八成左右（79%）支持陳時中，支持蔣萬安比例減為5%，黃珊珊則增至11%；國民黨認同者高達八成以上（84%）支持蔣萬安，9%黃珊珊，僅1%陳時中；民眾黨認同者支持蔣萬安比例增加近兩成至40%，支持黃珊珊比例則減少一成以上，降至45%，陳時中略減為13%。

民調指出，若民進黨推派陳建仁，與蔣萬安、黃珊珊競逐，蔣萬安領先陳建仁一成五以上（41%：25%），黃珊珊為22%。若民進黨推派林佳龍，與蔣萬安、黃珊珊競逐，蔣萬安為43%，林佳龍支持度與黃珊珊相同，皆為22%。若民進黨由林智堅參選，與蔣萬安、黃珊珊競逐，蔣萬安為44%，領先黃珊珊的23%及林智堅的18%。

民調指出，若國民黨是由羅智強參選，與陳時中、黃珊珊競選，陳時中支持度為31%，黃珊珊29%、羅智強26%。若由陳建仁、林佳龍或林智堅參選，與羅智強、黃珊珊競逐，黃珊珊支持度皆超過3成，呈現領先。若民進黨由林佳龍與羅智強、黃珊珊競選，黃珊珊支持度為30%，分別有27%支持羅智強、林佳龍，另外16%沒有表示意見。

民進黨若派林智堅參選，民調指出，黃珊珊支持度為35%，領先羅智強的26%，林智堅支持度則較為落後，為20%。顯示，若民進黨推派陳建仁、林佳龍或林智堅與羅智強、黃珊珊三方競選時，黃珊珊支持度皆超過三成，小幅領先藍綠候選人。

本次民調由TVBS民意調查中心於1月14至19日晚間進行，共接觸1085位20歲以上台北市民，其中拒訪率為24.2%，最後成功訪問有效樣本822位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。

黃珊珊 蔣萬安 陳時中

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