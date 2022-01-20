北市長最新民調／蔣萬安仍領先 黃珊珊支持度升

2022台北市長選舉，藍綠白三方備戰。昨天傳出國民黨立委蔣萬安將於農曆年後宣布參選台北市長。根據TVBS民調中心調查指出，若蔣萬安對決衛福部長陳時中與台北市副市長黃珊珊，蔣萬安支持度40%，領先陳時中（29%）、黃珊珊（19%）。

陳時中代表民進黨參選呼聲不斷，前副總統陳建仁、交通部前部長林佳龍及任期即將屆滿的新竹市長林智堅，也都被點名是綠營參選台北市長的可能人選。而現任北市副市長黃珊珊，被稱為柯文哲市長的接班人，可能獲得民眾黨的支持，角逐下屆台北市長。

根據TVBS民調指出，如果在藍綠白三方對決的情況下，當蔣萬安對上陳時中、黃珊珊時，蔣萬安的支持度為40%，領先陳時中的29%及黃珊珊的19%，另外12%未決定。與去年3月的調查結果相較，蔣萬安的支持度略減3個百分點，陳時中支持度則下滑6個百分點，蔣萬安與陳時中差距由8個百分點增為11個百分點，而黃珊珊支持度由12%增加7個百分點。

民調顯示，中立選民支持蔣萬安比例減少至32%，陳時中也減少至20%，黃珊珊增為22%，而未決定也增至27%。進一步交叉分析，20至29歲民眾支持陳時中比例減少一成以上至32%，蔣萬安也略減為28%，黃珊珊則增加7個百分點至22%；30-39歲支持蔣萬安比例增加一成至33%，陳時中則明顯下滑兩成以上，至31%。

40至49歲市民中，蔣萬安支持度略減為35%，陳時中支持度下滑近一成至27%，黃珊珊則增加一成以上，為29%；60歲以上民眾蔣萬安支持度下滑一成左右至48%，陳時中則略增至29%，雙方差距由3成以上縮至2成左右，黃珊珊增為12%。

政黨傾向方面，民進黨認同者仍有八成左右（79%）支持陳時中，支持蔣萬安比例減為5%，黃珊珊則增至11%；國民黨認同者高達八成以上（84%）支持蔣萬安，9%黃珊珊，僅1%陳時中；民眾黨認同者支持蔣萬安比例增加近兩成至40%，支持黃珊珊比例則減少一成以上，降至45%，陳時中略減為13%。

民調指出，若民進黨推派陳建仁，與蔣萬安、黃珊珊競逐，蔣萬安領先陳建仁一成五以上（41%：25%），黃珊珊為22%。若民進黨推派林佳龍，與蔣萬安、黃珊珊競逐，蔣萬安為43%，林佳龍支持度與黃珊珊相同，皆為22%。若民進黨由林智堅參選，與蔣萬安、黃珊珊競逐，蔣萬安為44%，領先黃珊珊的23%及林智堅的18%。

民調指出，若國民黨是由羅智強參選，與陳時中、黃珊珊競選，陳時中支持度為31%，黃珊珊29%、羅智強26%。若由陳建仁、林佳龍或林智堅參選，與羅智強、黃珊珊競逐，黃珊珊支持度皆超過3成，呈現領先。若民進黨由林佳龍與羅智強、黃珊珊競選，黃珊珊支持度為30%，分別有27%支持羅智強、林佳龍，另外16%沒有表示意見。

民進黨若派林智堅參選，民調指出，黃珊珊支持度為35%，領先羅智強的26%，林智堅支持度則較為落後，為20%。顯示，若民進黨推派陳建仁、林佳龍或林智堅與羅智強、黃珊珊三方競選時，黃珊珊支持度皆超過三成，小幅領先藍綠候選人。

本次民調由TVBS民意調查中心於1月14至19日晚間進行，共接觸1085位20歲以上台北市民，其中拒訪率為24.2%，最後成功訪問有效樣本822位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。