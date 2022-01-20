快訊

疫情燒到高雄！一家三口確診足跡曝 遍布好市多、碼頭、水療館

新北公布桃園群聚2確診足跡 曾搭高鐵、捷運與公車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PTT帳號被盜難追查？立委籲正視網路攻擊提升設備安全

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
立委蔡易餘召開記者會，點出現今PTT帳號被盜用，警方查緝虛擬犯罪核實帳號使用者所遇到的困境。刑事局偵九隊副隊張伊君在會中說明境外網路發文的攻擊模式。記者杜建重／攝影
立委蔡易餘召開記者會，點出現今PTT帳號被盜用，警方查緝虛擬犯罪核實帳號使用者所遇到的困境。刑事局偵九隊副隊張伊君在會中說明境外網路發文的攻擊模式。記者杜建重／攝影

立委蔡易餘下午以陳柏惟林昶佐被網路攻擊抹黑一事提出例證，召開「PTT被盜用帳號至今無法偵破」記者會，點出現今查緝虛擬犯罪核實帳號使用者所遇到的困境。

蔡易餘指出，去年10月在PTT出現網友爆料陳柏惟親哥當公費助理，隨即被證明是假消息；之後又有網友質疑陳柏惟自導自演，並聲稱自己找到證據，但很快又被抓包，這些在八卦版PO文的帳號，來源幾乎相同，有多組IP、帳號輪流洗文。

蔡易餘表示，PTT帳號太久沒有使用帳號密碼，就可能流入中國，他們有辦法使用跳板模式進到台灣來登入，散發攻擊抹黑不實的文章。蔡易餘曾要求電信警察和刑事局查清楚，但刑事局發現這種境外電子攻擊的模式，受到科技上的限制，很難追到有結果。

蔡易餘說，光台灣公部門每月大概會受到3千萬的境外攻擊，我國相關機關及偵查單位卻從未因台灣的特殊處境與境外攻擊的密集程度，針對網路硬體做出特殊規範，他呼籲相關機關應該正視網路攻擊可能造成的影響，提升設備要求，才能真正守住資訊安全。

蔡易餘表示，PTT帳號太久沒有使用帳號密碼，就可能流入中國被盜用。行政院資通安全處副處長林春吟（圖）說明帳號被盜用的因應方式。記者杜建重／攝影
蔡易餘表示，PTT帳號太久沒有使用帳號密碼，就可能流入中國被盜用。行政院資通安全處副處長林春吟（圖）說明帳號被盜用的因應方式。記者杜建重／攝影
立委蔡易餘召開「PTT被盜用帳號至今無法偵破」記者會，點出現今查緝虛擬犯罪核實帳號使用者所遇到的困境。記者杜建重／攝影
立委蔡易餘召開「PTT被盜用帳號至今無法偵破」記者會，點出現今查緝虛擬犯罪核實帳號使用者所遇到的困境。記者杜建重／攝影

蔡易餘 陳柏惟 PTT 林昶佐

延伸閱讀

陳柏惟出院 合照「虎哩佳在」春聯報平安

陳柏惟傷後首露面比3報平安 網友：開三指了恭喜！

陳柏惟掃街謝票摔車 林靜儀說明傷勢要再觀察

陳柏惟跌傷病情穩定 林靜儀著醫師袍病房探視照曝光

相關新聞

莊豐嘉惹怒藍綠 蘇貞昌：國民黨不該干涉媒體

華視總經理莊豐嘉日前要求國民黨撤下檢討華視長年虧損的預算提案，否則就要「修理」國民黨，同時惹怒藍綠兩大黨鞭，甚至卡住總預...

PTT帳號被盜難追查？立委籲正視網路攻擊提升設備安全

立委蔡易餘下午以陳柏惟與林昶佐被網路攻擊抹黑一事提出例證，召開「PTT被盜用帳號至今無法偵破」記者會，點出現今查緝虛擬犯...

志工時間銀行能成超高齡社會解方？ 先從更多官方參與開始

北京市也將投入養老服務時間銀行行列。年滿18歲市民經培訓後成為志願者，每服務1小時可獲得1個「時間幣」，年滿60歲後，可兌換同等時長養老服務，供自己或直系血親使用。身心健康長者也可透過為老志願服務，積攢時間幣，以備不時之需；同時，鼓勵志願者捐贈時間幣，給急需社會救助的特殊族群，實現二次公益。時間幣不可兌現或兌換其他物質。6月1日開始實施。

監委糾正南投7號道路！林明溱：政府機關不該政治追殺

南投縣政府因為竹山鎮7號道路案遭監察委員糾正，引發外界質疑是針對藍營執政縣市政治追殺。南投縣長林明溱今天說，監察院應該只...

蔣萬安參選北市長「蔣家」是包袱？郝龍斌：絕不是負債

迎戰年底首都市長選舉，國民黨立委蔣萬安參選態勢逐漸明朗，農曆春節過後二月中下旬可望宣布參選。外界評估，蔣家背景將是蔣參選...

莊豐嘉留不住無關國民黨 藍委：是他得罪了柯建銘

華視總經理莊豐嘉被爆料要「修理」國民黨，惹怒藍綠兩大黨鞭，甚至卡住總預算協商。民進黨團總召柯建銘昨天說，一定叫莊豐嘉離開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。