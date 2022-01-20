PTT帳號被盜難追查？立委籲正視網路攻擊提升設備安全

立委蔡易餘下午以陳柏惟與林昶佐被網路攻擊抹黑一事提出例證，召開「PTT被盜用帳號至今無法偵破」記者會，點出現今查緝虛擬犯罪核實帳號使用者所遇到的困境。

蔡易餘指出，去年10月在PTT出現網友爆料陳柏惟親哥當公費助理，隨即被證明是假消息；之後又有網友質疑陳柏惟自導自演，並聲稱自己找到證據，但很快又被抓包，這些在八卦版PO文的帳號，來源幾乎相同，有多組IP、帳號輪流洗文。

蔡易餘表示，PTT帳號太久沒有使用帳號密碼，就可能流入中國，他們有辦法使用跳板模式進到台灣來登入，散發攻擊抹黑不實的文章。蔡易餘曾要求電信警察和刑事局查清楚，但刑事局發現這種境外電子攻擊的模式，受到科技上的限制，很難追到有結果。