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PTT帳號被盜難追查？立委籲正視網路攻擊提升設備安全
立委蔡易餘下午以陳柏惟與林昶佐被網路攻擊抹黑一事提出例證，召開「PTT被盜用帳號至今無法偵破」記者會，點出現今查緝虛擬犯罪核實帳號使用者所遇到的困境。
蔡易餘指出，去年10月在PTT出現網友爆料陳柏惟親哥當公費助理，隨即被證明是假消息；之後又有網友質疑陳柏惟自導自演，並聲稱自己找到證據，但很快又被抓包，這些在八卦版PO文的帳號，來源幾乎相同，有多組IP、帳號輪流洗文。
蔡易餘表示，PTT帳號太久沒有使用帳號密碼，就可能流入中國，他們有辦法使用跳板模式進到台灣來登入，散發攻擊抹黑不實的文章。蔡易餘曾要求電信警察和刑事局查清楚，但刑事局發現這種境外電子攻擊的模式，受到科技上的限制，很難追到有結果。
蔡易餘說，光台灣公部門每月大概會受到3千萬的境外攻擊，我國相關機關及偵查單位卻從未因台灣的特殊處境與境外攻擊的密集程度，針對網路硬體做出特殊規範，他呼籲相關機關應該正視網路攻擊可能造成的影響，提升設備要求，才能真正守住資訊安全。
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