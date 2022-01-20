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莊豐嘉惹怒藍綠 蘇貞昌：國民黨不該干涉媒體

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌下午出席內政部營建數「馬路好行」頒獎典禮，接受媒體聯訪回應莊豐嘉事件。記者侯俐安／攝影
行政院長蘇貞昌下午出席內政部營建數「馬路好行」頒獎典禮，接受媒體聯訪回應莊豐嘉事件。記者侯俐安／攝影

華視總經理莊豐嘉日前要求國民黨撤下檢討華視長年虧損的預算提案，否則就要「修理」國民黨，同時惹怒藍綠兩大黨鞭，甚至卡住總預算協商。今天下午公廣召開董事會，討論總經理職務；行政院長蘇貞昌表示，國民黨不該干涉媒體運作，但相關人員言行也該有分寸。

立法院18日協商總預算案，國民黨團總召費鴻泰爆料，莊豐嘉因不滿國民黨團提案「要求華視應檢討中止與台灣事實查核中心的合作關係」，莊竟揚言不撤案就要「修理」國民黨，此言同時惹怒藍綠兩大黨鞭，民進黨團總召柯建銘也說，「連我都不會講這種話」，「他（莊）想求仁，我們就讓他得仁」。

藍綠兩黨共識要莊豐嘉下台，公廣集團今天下午二時召開董事會，會中將提出決議。對此，蘇貞昌下午出席內政部營建數「馬路好行」頒獎典禮，接受媒體訪問時說，公廣機關要跟什麼民間單位合作是他的自主範圍，「我們認為國民黨不該干涉媒體的自由運作，但對出席國會相關人員的言行，也應有分寸。」

蘇貞昌說，除非被不當對待時、應據理力爭，否則也要適度多注意各方言行。

國民黨 莊豐嘉 華視 蘇貞昌

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