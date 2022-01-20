指揮中心推數位新冠病毒健康證明 明天上午8時起可下載

因應新冠肺炎本土疫情升溫，日前雙北便稱要推出「疫苗護照」。指揮中心指揮官陳時中今天也宣布，將於明天上午8時開放「數位新冠病毒健康證明」，供國內使用。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，「數位新冠病毒健康證明」有三大功能，包括所有在國內接種者皆可下載、符合歐盟規範的查驗程式，可驗證60國的證明，並提供具實名制的APP作為證明載具。

龐一鳴指出，原本下載限持有效護照者，現以戶口名簿的戶號取代，民眾可以電腦或手機上網申辦「數位新冠病毒健康證明」（ https://dvc.mohw.gov.tw ），注意事項說明如下：

一、確認身分：

(一)國人：(1)身分證號+健保卡號+戶口名簿戶號；(2) FIDO；(3)自然人憑證。三種方式擇一。

(二)外來人口：(1)統一證號+健保卡號；(2) 統一證號+入出境證號；(3) 統一證號+護照號碼。三種方式擇一。

二、選擇項目：選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」。

三、取得證明：於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，檔案格式為PDF，提醒要先保存於行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。無列印設備但又有列印需求者，可於申請成功畫面選擇超商並點選「取得超商列印碼」，系統將產製超商取件條碼或取件編號，請自行攜碼至超商付費列印。

此次僅變更確認身分方式，方便未持有護照者下載。具有效護照民眾申辦數位證明時仍會產出護照號碼，未來不必為出國另行下載；不具有效護照民眾者護照號碼欄位顯示為「Not Issued」。

「數位新冠病毒健康證明」查驗程式係網頁形式（ https://dvc.mohw.gov.tw/verifier-web ），不需下載安裝，民眾也可在衛福部官網取得連結，該網頁不會保留受查驗者的個資，符合歐盟GDPR，使用步驟如下：

一、前往網站：使用具備相機及網頁瀏覽器的手機、電腦等，開啟瀏覽器前往上述網址。

二、同意隱私權聲明、允許取用相機權限。

三、不退出查驗網頁且不中斷網路者，可續使用並維持最新功能，退出或中斷者可重新上網更新。

查驗程式以顏色、圖示及文字顯示查驗結果，綠色、打勾為通過，紅色、打叉為不通過，黃色、三角驚嘆號為待確認狀態（包括：接種不完整、效期不符、非我國同意的疫苗或檢驗等），不合規格的QR code則會出現解析錯誤的訊息。驗證程式個人基本資料僅會顯示姓名及出生年月日，如需嚴格確認是否為本人持有，建議仍需搭配其它身分證件。由於我國已是歐盟數位新冠證明(EU-DCC)的成員，故本查驗程式也可查證持同樣規格由其它國家發行的疫苗、核酸檢驗數位證明，及部分有發行康復證明的國家。

指揮中心提醒，依據世界衛生組織(WHO)規範，疫苗證明可採紙本或數位方式，檢驗陰性或康復證明亦可做為健康證明，數位證明僅是方式之一，民眾有多元方式可提供各場所查驗。

另外，指揮中心亦已備有標準的應用軟體介接程式(API)供國內具實名制功能的APP介接取得民眾自己的數位證明，並以APP為載具。發行或管理APP者，確認符合個資法及GDPR、身分驗證強度不低於本數位證明平臺，且APP後臺不得留存數位證明，請向指揮中心正式申請。