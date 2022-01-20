監委糾正南投7號道路！林明溱：政府機關不該政治追殺

南投縣政府因為竹山鎮7號道路案遭監察委員糾正，引發外界質疑是針對藍營執政縣市政治追殺。南投縣長林明溱今天說，監察院應該只是接受陳情才調查，但監委應該整體判斷，不該為某個機構做不當糾正，也讓地方政府不知如何執行地方建設。

竹山鎮7號道路1981年變更都市計畫，竹山鎮公所去年動工，遭居民抗議，監察院展開調查，監委施錦芳、趙永清認為，竹山鎮公所未取得用地民眾拆遷共識，就向營建署申請補助，營建署未詳究即核定補助，糾正竹山鎮公所、南投縣政府、營建署三個單位。

林明溱說，執政黨接連對藍營執政的宜蘭縣、雲林縣政治追殺，南投縣被監察院糾正，難免引起聯想。他認為，監察院應該是接受民眾陳情才調查，但監察委員應該整體判斷，不該為某個機構做當糾正。

他說，竹山鎮7號道路計畫案拖延數十年，他欽佩竹山鎮長陳東睦比縣政府有魄力，願意執行新建7號道路工程。雖然路線居民反對，但竹山鎮公所按計畫新建道路並沒有錯，只是拆遷房屋會對居民生活造成影響，地方政府執行原本就很不容易，7號道路不是南投縣府執行，縣府支持鎮公所依法行政並沒有錯，卻也被牽連遭糾正，相當無奈。