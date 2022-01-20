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蔣萬安參選北市長「蔣家」是包袱？郝龍斌：絕不是負債

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
迎戰年底首都市長選舉，國民黨立委蔣萬安參選態勢逐漸明朗，農曆春節過後二月中下旬可望宣布參選。外界評估，蔣家背景將是蔣參選的原罪包袱之一。台北市前市長郝龍斌今表示，蔣萬安姓蔣這件事不一定是資產，但絕對不是負債。記者周志豪／攝影
迎戰年底首都市長選舉，國民黨立委蔣萬安參選態勢逐漸明朗，農曆春節過後二月中下旬可望宣布參選。外界評估，蔣家背景將是蔣參選的原罪包袱之一。台北市前市長郝龍斌今表示，蔣萬安姓蔣這件事不一定是資產，但絕對不是負債。記者周志豪／攝影

迎戰年底首都市長選舉，國民黨立委蔣萬安參選態勢逐漸明朗，農曆春節過後二月中下旬可望宣布參選。外界評估，蔣家背景將是蔣參選的原罪包袱之一。台北市前市長郝龍斌今表示，蔣萬安姓蔣這件事不一定是資產，但絕對不是負債。

「你不能改變你是蔣家後代的這個事實，但選民看的是你，不是你爸爸」。郝龍斌說，蔣萬安要自己想一想有沒有禁不起檢驗的事，若沒有就不要怕、就去選。郝提到，蔣經國在世時蔣萬安家蠻辛苦的，蔣萬安好像這輩子沒有見過蔣經國。

郝龍斌說，民進黨絕對會針對蔣萬安姓蔣進行攻擊，但台北市民對市長候選人的要求，姓什麼不重要，提出的理念，過去問政與地方服務績效、個人操守與國際觀才會被放大檢驗，看是否夠格擔任台北市長，就這些角度看來，蔣應該過得了關。

郝龍斌表示，台北市民非常理性、水準高，故總統蔣經國還是所有歷任總統中最得到民眾認同與緬懷，蔣萬安姓蔣不是負債，關鍵是未來提出的政見與訴求能否獲得台北市民認同，能否說服台北市民自己夠格做台北市長。

就國民黨年底可能推派的台北市長人選來看，郝龍斌表示，目前看起來應該就是蔣萬安代表，蔣的民調數字也與其他候選人有些差距，蔣現在也已經在基層跑，回響也不錯，立委選區也在經營。

至於年底台北市長選情，郝龍斌說，蔣萬安看起來也審慎樂觀，所有民調都領先可能對手，但選舉是動態的，選舉中還是要好好表現，政見與行政能力要獲得選民支持與認同，樂觀要非常小心。

郝龍斌提到，台北市副市長黃珊珊若也參選台北市長，對蔣萬安是很大壓力，畢竟黃屬藍營的是不可否認的事實，台北市選舉基本盤自2014之後，也已經不是藍大於綠，若可以，國民黨與民眾黨能談總比不談好，合不合作是一回事。

郝龍斌說，要跟執政黨抗衡，在野之間聯盟，在選舉與議題合作，長遠來看是必須的。但郝也坦言，政黨選舉合作，要對兩黨都有利，對有意參選者都有適當安排，這本來就很難。

北市 蔣萬安 郝龍斌

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