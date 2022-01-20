莊豐嘉留不住無關國民黨 藍委：是他得罪了柯建銘

華視總經理莊豐嘉被爆料要「修理」國民黨，惹怒藍綠兩大黨鞭，甚至卡住總預算協商。民進黨團總召柯建銘昨天說，一定叫莊豐嘉離開總經理職務。國民黨立委李德維表示，莊豐嘉之所以將被撤換，與他傲慢以對國民黨，甚至揚言「公器私用」修理國民黨，都完全無關，是他早已得罪了柯建銘。

李德維表示，首先要恭喜莊豐嘉，即將「求仁得仁」，榮任華視前總經理。再來，他要致敬莊總的恥度，都被柯建銘、華視董事長陳郁秀、文化部長李永得罵成那樣了，他還「堅守崗位」不請辭，要等人撤換。

李德維說，莊豐嘉之所以將被撤換，與他傲慢以對國民黨完全無關，是他早已得罪了老柯，說到底，國民黨恐怕還是被人「當成塑膠」。他完全不懷疑，莊豐嘉本就無足輕重，只要民進黨有錢、有權、有勢，有官爵能封，隨時都能找到千百個莊豐嘉，也許忠誠更高，臉皮更厚，手段更烈，甚至腦筋更好，就更難對付。

李德維說，莊豐嘉的去留，根本無關宏旨，這場攻防真正該關注的不是莊個人的二百五行徑，而是引爆這場爭議的，國民黨最初的提案直指華視經營績效不彰，文化部的標案補助是否合理，以及華視作為公廣集團，卻與所謂「事實查核中心」狼狽為奸，以查察假新聞為名，專門替對執政黨不利的消息擦指抹粉，卻對民進黨，或是民進黨政治人物各種公然花式造謠，置若罔聞。