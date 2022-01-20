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北市藍白合？綠委：蔣萬安是美麗雕塑 跟柯合作沒好下場
台北市前市長郝龍斌昨拋出台北市長選舉「藍白合」構想，但台北市長柯文哲則說，應該是「藍綠合」，民眾黨再單獨擊敗。對此民進黨立委何志偉今受訪時表示，要幫國民黨立委蔣萬安叫屈，「他像是個美麗的雕塑品，好看但不太會動」，並酸過去跟柯文哲合作的，「都沒有好下場」。
何志偉指出，蔣萬安像個美麗的雕塑品，好看但不太會動，很多重大議題，包含核能議題，蔣都不敢表態。
至於藍白合要怎麼合？何志偉認為，過去幾年跟柯文哲合作的，都沒有好下場，「你們要合就祝福你們」。
民眾黨立委蔡壁如則表示，北市長選戰藍白合是有趣的想法，不過離年底選舉還有10個多月，台北市選民看的是個人做了什麼，副市長黃珊珊過去2年多的時間，防疫相當努力，是衝到第一線的人，台北市民都看得到。
蔡壁如表示，台北市民要的是有做事、對市政熟悉的人，且柯市長任期剩最後一年時間，許多政策都要有延續性跟一貫性，相信台北市民會看到黃珊珊的認真跟努力。
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