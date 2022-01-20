外交部：尼國中斷FTA損台商權益 關務署將推過渡措施
尼加拉瓜與我國斷交後，也隨之廢除與我簽署的FTA協定，影響台商權益。外交部今天表示，關務署正研擬暫時性權宜措施，近日將公布，也將協助台商拓銷，轉向貝里斯或巴拉圭等潛力市場布局。
外交部國經司副司長邱陳煜今天在外交部例會表示，為協助我國業者應對，經濟部、外交部、關務署、農委會去年12月和與業者召開研商會議，了解可能面臨的困難及業者意見；業者盼能給予緩衝期。
邱陳煜說，尼加拉瓜停止核發優惠產證部分，關務署已向業者說明，在FTA有效過渡期內，將研擬暫時性權宜措施，目前朝向一般產證加上自我具結，作為替代方案的大方向，近日訂定後將公告周知。
邱陳煜指出，政府將協助業者拓銷或轉向其他國家採購，例如甫生效的台灣與貝里斯ECA、和台灣與巴拉圭ECA，如貝里斯龍蝦和巴拉圭漢堡牛肉等都享有進口台灣零關稅，對業者和當地台商都有幫助。
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