尼加拉瓜斷交後效應 當地台商受到嚴重衝擊

尼加拉瓜政府去年12月10日宣布與我國斷絕外交關係，還片面廢止台尼FTA（自由貿易協定），不給台灣業者原產地證明，嚴重影響台灣業者權益，擔心貨物進口後卻無法通關或關稅減免等，民進黨立委羅致政要求政府部門農曆年前解決，財政部等單位允諾，研擬以替代文件等措施保護業者權益，將在農曆年前公布替代方案。

羅致政今天與尼加拉瓜進口業者在立法院開「台尼斷交FTA失效？台商受害哭求無門」記者會，羅致政指出，巴拿馬、薩爾瓦多斷交後，FTA仍繼續維持，現在尼加拉瓜單方面廢止FTA，尼加拉瓜不願再發官方產地證明，大使館沒了也無法認證，只能有當地民間的出口商提供證明，是否該證明有效？

羅致政說，台尼FTA自2008年生效逾13年，雙邊貿易總額大幅成長3倍之多，去年達1.6億美元，尼國為我國農、漁產品主要進口來源國之一，FTA廢止衝擊巨大，例如關稅減免該怎麼辦？照理來說FTA中止180天前要告知對方，存有緩衝期，究竟兩國FTA是否存續？

台灣進口水產協進會理事長吳石永等人指出，尼國停發原產地證明，希望政府可認證民間出口商提供的產地證明，另外政府應協助明確廢止FTA後的180天緩衝期，協助解決經貿問題。

業者官瑞霞說，雖是民間出口商證明，但屬於當地經貿公會性質單位，公信力很強，台商們都已拿到這範本，每次進口到台灣的貨物都一到三個月左右，很擔心屆時無法憑這張證明給通關單位，請政府給個正確答覆是否可用？不能用又該怎辦？

外交部司長蔡允中指出，目前我方認為FTA法理上仍然有效，尼國沒照國際法約程序去走，整個執行上有違約行為，後續才會研擬中止FTA，經濟部也與業者開三場會議，研擬替代文件方式，大範圍寬鬆認定產地證明。經濟部國際貿易局副局長李冠志說，將向尼國表達單方面廢止FTA，違反貿易精神。

財政部關務署副署長陳依財說，尼國進口貨品中，水產佔7成以上，尼國不再發官方文件，已研擬替代措施，用其他證明文件即可，但目前還在研議中；若在辦法公佈前，貨品進口就已進來，可先押保證金與銀行擔保，事後再補文件即可，還是可享有關稅減免。

羅致政說，押保證金可能讓業者有財政壓力，盡量不使用此方法，且斷交已一個月時間，早該有措施，當地出口商的產地證明已是唯一替代方案，連這都不認將給業者更大困擾，現在在跟時間賽跑，要求農曆年前提出替代措施，讓業者過個好年。陳依財允諾會在年前提出措施。