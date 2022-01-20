游盈隆：莊豐嘉一夕之間被妖魔化 公平嗎？

華視總經理莊豐嘉被爆料要「修理」國民黨，惹怒藍綠兩大黨鞭，甚至卡住總預算協商。台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，印象中的莊豐嘉，是一個專業、有風骨、有為有守的資深媒體人，形象良好，現在一夕之間被妖魔化，公平嗎？

游盈隆指出，國民黨與民進黨口徑一致，加上名嘴推波助瀾，各方眾口鑠金，莊豐嘉一夕之間彷彿成了大惡不赦之人，非被請辭不可，但他到底犯了什麼錯？

游盈隆說，他的直覺是，莊豐嘉無意間成為國民黨出氣桶，因為國民黨從四大公投、中二補選、罷昶一路節節敗退，一口氣出不來，正好藉莊豐嘉祭旗。國民黨聲稱「莊豐嘉不走，拒絕審中央總預算」，也逼急民進黨，只好第一時間跳出來呼應，甚至話講得比國民黨硬。如果，最後結果就是莊豐嘉走人，這樣公平嗎？公道嗎？社會能接受嗎？

游盈隆表示，國會必須看緊人民荷包，嚴格監督國家預算編列執行乃份內之事，無可厚非，但立法院多年以來，各黨立委藉預算審查蓄意刁難相關行政部門，也是常有的事，行政部門官員言語稍有不慎，常被修理到無地自容、毫無尊嚴可言，屢見不鮮。莊豐嘉如今的遭遇，其實很平常，但因為中央總預算審查在即，朝野政黨關係緊張，明明一件小事就變成不得了的大事，成為替罪羔羊，何其冤枉？

游盈隆指出，公廣集團在國會兩大黨極大壓力下，至少應查明真相，不可只聽片面之詞就草率做決定，否則不但公廣集團的獨立自主性將蕩然無存，社會又平添一個不公不義的例子，對社會沒交代，更非台灣之福。