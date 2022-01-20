綠委喊「侯友宜路線浮現」 侯友宜：18歲公民權普世價值

新北市長侯友宜昨日透過臉書，表態支持18歲公民權。民進黨立委管碧玲則發文肯定侯友宜，還說侯友宜沒跟國民黨主席朱立倫綁一起，「侯友宜路線，隱然浮現」。對此，侯友宜今日受訪表示，18歲公民權是一個世界潮流趨勢，也是大家都認同的普世價值，「並沒有什麼誰的路線與否。」

立法院18日召開修憲委員會，民進黨、民眾黨、時代力量三黨立委經討論後取得共識，將公民權從20歲降至18歲，然而國民黨立委並未出席，侯友宜昨日卻透過臉書，表態支持18歲公民權，認為一個成熟的社會，本就應讓更多，有成熟思想的青年們參與公共事務，「忘了青年們才是國家未來的最大動能。」

管碧玲則發文指出，朱立倫與韓流、戰鬥藍綁在一起，身為黨主席走不出朱立倫路線；而侯友宜繼公投後，再登高一呼支持18歲公民權入憲，認為侯友宜沒跟朱立倫綁一起，「侯友宜路線，隱然浮現」。

對此，侯友宜今日出席活動，會後受訪表示，18歲公民權這是一個世界潮流的趨勢，也是民主的價值，所以並沒有什麼誰的路線與否，本來就是大家一致認可的普世價值，也是世界大家要走的方向，自己是舉雙手贊成18歲擁有公民權。