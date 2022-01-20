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賴清德出訪過境洛杉磯、舊金山 將與美國政要視訊通話

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德出訪過境洛杉磯、舊金山，將與美國政要視訊通話。本報資料照片
副總統賴清德出訪過境洛杉磯、舊金山，將與美國政要視訊通話。本報資料照片

總統府日前宣布，副總統賴清德將代表蔡英文總統出席宏都拉斯新任總統卡斯楚的就職典禮。總統府發言人張惇涵今天表示，此趟出訪的往、返程的過境安排已經確定，特使團將於台灣時間25日啟程，去程將在洛杉磯停留一晚後，於27日轉赴宏都拉斯訪問，返程則訂於29日經美國舊金山停留一晚，全團預計於30日晚間返抵國門。

張惇涵表示，我駐美代表處及相關駐處在特使團過境美國期間，將安排賴清德與美國政要進行通話或視訊會議，也會和洛杉磯及舊金山的僑界領袖進行視訊互動。但考量全球疫情仍十分嚴峻，在過境洛杉磯及舊金山期間，所有活動將以線上方式進行。

至於賴清德是否還需接種其他疫苗議題，張惇涵則說明，此次賴清德率團過境美國，外交部已就此事與美方專案協調，賴無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

張惇涵表示，拜登政府上任以來，一再以具體行動展現對台灣的堅定支持，這次的過境，美方也依據一貫的「安全、舒適、便利、尊嚴」的原則，為特使團提供高規格禮遇及接待，相信雙方將可以繼續在現有良好基礎上，穩健深化全方位的台美關係。

舊金山 張惇涵 美國

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