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民眾黨士北區議員提名上演雙姝戰 柯文哲：屆時做民調

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，雖然某些地方提名2席議員擬參選人，但屆時還會有SOP進行全民調。記者鍾維軒／攝影
民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，雖然某些地方提名2席議員擬參選人，但屆時還會有SOP進行全民調。記者鍾維軒／攝影

民眾黨今公布年底大選第二波提名名單，其中備受矚目的台北市士林、北投選區，將提名「學姊」黃瀞瑩、台北市觀傳局前局長陳思宇2席，上演雙姝內戰。台北市長柯文哲今表示，屆時還有SOP會再做全民調

民眾黨在不少地方都提名2席議員擬參選人，不過黨內人士指出，預計5月底還會進行民調對比。對此，柯文哲說「這很複雜，若提2席就提2席，1到2席的意思就是說會保留到最後」。

柯文哲指出，等到真的要登記時，現在做的民調跟到時候的全民調，最後要提名1席還是2席，都會有個SOP。對於既已提名又做民調，柯說，黨內機制有3種，有提名1席的、提名2席，還有提1到2席，是不同的。

民眾黨台北市黨部主委林國成補充，黨中央做任何決定都會遵守執行，在第一選區部分本來就有2席空間，民眾黨的支持度約在11%到13%之間，這選區應選12席，有少數議員異動不參選，原先確實報2席到中央黨部，最後則是看中央委員如何決定。民調確實是能夠了解選舉方向的佐證資料，屆時跟黨中央研討。。

有民眾黨人士指出，原本黨內預估每個議員選區提名一席，不過部分選區競爭激烈，如台北市士林北投、大安文山及桃園市桃園區，目前雖先提名2席，但會等被提名人在地方經營一段時間後，預計5月底前再做民調對比，若2席都在安全名單內才會都提名，否則將只提名民調高者。

民調 北市 民眾黨

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