影／台尼斷交FTA立即失效？ 立委籲政府重視台商權益

尼加拉瓜政府去年12月10日宣布與我國斷絕外交關係，但後續問題有許多需要政府積極解決，台尼FTA廢止的經貿影響即是一例。立委羅致政上午邀集行政院經貿談判辦公室、外交部、經濟部以及財政部等部會代表，就台尼斷交後因FTA失效造成台商損失的情況召開記者會，呼籲政府正視問題，協助台商解決面臨的困境。

羅致政表示，台尼FTA自2008年生效逾13年，雙邊貿易總額大幅成長3倍之多，自2006年簽署FTA時的4744萬美元，大幅成長至去年的1.6億餘美元。依據經濟部統計，尼加拉瓜為我國農、漁產品主要進口來源國之一，台灣亦是尼國於亞洲的第一大出口市場。尼加拉瓜出口至台灣的主要產品，包含冷凍蝦、牛肉、咖啡及蔗糖等物資；其中，尼國冷凍蝦更居我第二大進口來源國。