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影／台尼斷交FTA立即失效？ 立委籲政府重視台商權益

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中（左二）說明政府立場。記者杜建重／攝影
外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中（左二）說明政府立場。記者杜建重／攝影

尼加拉瓜政府去年12月10日宣布與我國斷絕外交關係，但後續問題有許多需要政府積極解決，台尼FTA廢止的經貿影響即是一例。立委羅致政上午邀集行政院經貿談判辦公室、外交部、經濟部以及財政部等部會代表，就台尼斷交後因FTA失效造成台商損失的情況召開記者會，呼籲政府正視問題，協助台商解決面臨的困境。

羅致政表示，台尼FTA自2008年生效逾13年，雙邊貿易總額大幅成長3倍之多，自2006年簽署FTA時的4744萬美元，大幅成長至去年的1.6億餘美元。依據經濟部統計，尼加拉瓜為我國農、漁產品主要進口來源國之一，台灣亦是尼國於亞洲的第一大出口市場。尼加拉瓜出口至台灣的主要產品，包含冷凍蝦、牛肉、咖啡及蔗糖等物資；其中，尼國冷凍蝦更居我第二大進口來源國。

然而，在尼國宣布斷交後，尼國國會隨即在12月15日通過廢除尼加拉瓜與台灣協定及文書法令，尼國更片面違反FTA廢止後180天緩衝期規定，嚴重影響台灣進出口廠商權益，台灣對尼加拉瓜出口僅占出口總額0.01%，但台灣對尼國進口值較2006年成長15倍，台尼FTA廢止對台商進口貿易衝擊巨大，台尼斷交迄今已逾一個月，雙方FTA是否繼續存在？進口商權益如何维護？羅致政要求政府部門應從速、從簡來研擬相關對策，別讓受害台商哭求無門。

行政院經貿談判辦公室代表黃正佳（左二）說明台尼FTA廢止後，政府後續處理情況。記者杜建重／攝影
行政院經貿談判辦公室代表黃正佳（左二）說明台尼FTA廢止後，政府後續處理情況。記者杜建重／攝影
台灣與尼加拉瓜斷交後，台尼FTA廢止影響雙方經貿，立委羅致政（左）上午邀集部會代表以及受害台商（右）就台尼斷交後因FTA失效造成損失的情況召開記者會，呼籲政府正視問題。記者杜建重／攝影
台灣與尼加拉瓜斷交後，台尼FTA廢止影響雙方經貿，立委羅致政（左）上午邀集部會代表以及受害台商（右）就台尼斷交後因FTA失效造成損失的情況召開記者會，呼籲政府正視問題。記者杜建重／攝影

FTA 尼加拉瓜 台商

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