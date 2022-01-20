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民眾黨進軍桃園 九合一提名6議員、1區長

聯合報 / 記者陳俊智朱冠諭／桃園即時報導
民眾黨公布桃園市議員、復興區長參選名單。圖為先前民眾黨桃園市黨部代理主委秦詩雁與多位議員提名人、復興區長提名人林秋霖合影。本報資料照
民眾黨公布桃園市議員、復興區長參選名單。圖為先前民眾黨桃園市黨部代理主委秦詩雁與多位議員提名人、復興區長提名人林秋霖合影。本報資料照

民眾黨揮軍桃園市2022年選戰，公布桃園市議員、復興區長參選名單，議員部份提名桃園區黃成峻、陳品杰，龜山區簡僑亨，蘆竹區黃國晏，大溪、復興區徐慈檉、中壢區林昭印，復興區長則提名林秋霖參選。

不過，民眾黨公布的參選民單獨缺市長，桃園會不會陷入小雞沒母雞帶領窘境？桃園市黨部回應，秘書長謝立功已經講過「民眾黨在桃園市長選舉不會缺席」，目前這個方向沒有改變。

民眾黨桃園市黨部表示，現在距離選舉時間還早，黨內桃園市長的海選活動也還在進行，而且國、民2黨市長人選未決定，由於人選會牽動選戰策略，所以市長人選也不急於現在決定，可能年後會比較明朗。

今天公布的參選名單中，黃成峻是前縣議員黃哲鍾兒子，黃哲鍾目前擔任立委黃世杰楊梅辦公室主任；陳品杰、林昭印、黃國晏、徐慈檉是市黨部桃園、中壢、蘆竹、大溪區服務處主任；簡僑亨是現任龜山區文青里里長。

林秋霖在刑事警察局偵五大隊任職，曾是維安防爆教官、國家反恐中心防爆教官，也曾任救國團復興區團委會長、文昌國中家長會副會長、壽山高中家長會副會長等職務。

桃園 民眾黨

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