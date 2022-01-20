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北市長若三腳督 王世堅：黃珊珊能拿10%選票 對綠也有傷

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
王世堅(右)說，若2020北市長三腳督，對民進黨也會有影響，黃珊珊一定能拿到10%選票，黃若選真的，除了藍營選票，對民進黨也有傷，包括中間、淺綠也可能投給黃珊珊。圖／引用直播
王世堅(右)說，若2020北市長三腳督，對民進黨也會有影響，黃珊珊一定能拿到10%選票，黃若選真的，除了藍營選票，對民進黨也有傷，包括中間、淺綠也可能投給黃珊珊。圖／引用直播

2022北市長選戰倒數11個月，國民黨立委蔣萬安傳將於農曆年後宣布參選；台北市副市長黃珊珊也正準備參選年底選戰。台北市議員王世堅今天接受廣播專訪，分析年底北市長選情，王世堅說，若2020北市長三腳督，對民進黨也會有影響，黃珊珊一定能拿到10%選票，黃若選真的，除了藍營選票，對民進黨也有傷，包括中間、淺綠也可能投給黃珊珊。

王世堅說，黃珊珊這一年來，副市長的工作表現可圈可點，有其基本盤，而且不全然是橘色或偏藍選民支持，當然也還有中間及淺綠選民支持黃珊珊。尤其上次港湖立委選舉，就是在民進黨不推人的狀況下，黃珊珊參選，當時支持黃珊珊的，也有綠色的選票，所以2022北市長選戰，若黃珊珊堅持參選到底，對國民黨、民進黨都會有影響。

至於影響比例有多高？王世堅說，還是要看柯文哲是支持真的？還是假的？還有黃珊珊是不是選真的？不過影響沒有這麼大，約是藍綠被吸掉一點選票，看是六比四或七比三。

主持人黃暐瀚也問王世堅，若國民黨與民眾黨合作，國民黨北市六個選區，是不是要禮讓一席？現任議員支持？王世堅說，國民黨不會在乎議員席次這個小事，對國民黨來說，儘管希望占多數，民眾黨選上的議員，也會在議會與國民黨合作，也會是壟斷的多數，但可以讓國民黨的蔣萬安選情更加穩固，更有把握與民進黨一仗、一對一直球對壘，朱立倫也有交代，讓國民黨蔣萬安在一局非常安全。

王世堅也說，黃珊珊擔任北市副市長，選台北市長是終極目標，至於黃珊珊能拿到多少選票，15％至18%？王世堅說，黃珊珊拿到10%的選票一定有，至於到百分之10幾到什麼樣的程度？還是要看柯文哲支持真的、還是假的？會不會放棄？當然也會影響北市長選舉這個局，不過影響也沒有這麼大，10％的來源約是藍綠被吸掉六比四或七比三，即便拿到蔣萬安選票，也約拿到2%的票。

黃珊珊 北市 國民黨

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