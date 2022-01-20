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崑大公布南市府施政滿意調查 黃偉哲連任支持度高達7成

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
崑大公布南市府施政滿意度調查，黃偉哲連任支持度高達7成。記者周宗禎／翻攝
崑大公布南市府施政滿意度調查，黃偉哲連任支持度高達7成。記者周宗禎／翻攝

崑山科技大學量化研究中心針對地方政府施政績效表現民意調查，今天公布台南市施政滿意相關民調數據。其中對「市府團隊的施政滿意度」有70.4%受訪者滿意，「黃偉哲市長個人的施政表現」75%市民滿意，「連任支持度」更達到7成；校方表示，「從相關數字分析市長及其市府團隊深受市民肯定及支持」。

民調由崑大公共關係暨廣告系量化研究中心負責，1月13日至16日4天訪問。計畫主持人崑大公廣系教授莊岳峰指出，去年疫情影響，多數地方政府活動都被迫暫停，市民評斷市府施政績效的重要指標，都聚焦在硬體建設及前瞻市政規畫內容。

校方表示，民調數字顯示有7成市民支持黃偉哲連任，民進黨受訪者支持度高達90.7%，國民黨受訪者也有64.9%，台灣基進黨受訪者62.2%；年齡交叉分析：20至29歲受訪者對黃偉哲連任支持達76%最高，其次60至69歲及40至49歲市民，支持度分別為75.9%及74.4%。

研究團隊表示，大新營地區居民對「市府團隊」及「市長個人」的滿意度，分別為78.2%及89.9%，遠高於整體市民滿意度，「可見近年大新營地區除各項道路水利建設，另在月津港水岸整建、長勝地區市地重劃、鐵道地景公園、岸內糖廠影視基地等指標建設，當地居民都給予高滿意度回饋，黃偉哲市長帶領的市府團隊積極突破溪南、溪北發展的用心受到肯定」。

另新豐地區對於「市府團隊」及「市長個人」滿意度是第二高的區域，達76.5%及77.8%。研究團隊表示，近年在南科、沙崙雙引擎帶動，國際大廠總投資額已逾1.35兆，是南台灣科技廊道樞紐，更活絡鄰近區域生活機能；另大台南會展中心、沙崙K-12雙語學校，及2月三井Outlet開幕，都將豐富新經濟實力，「黃偉哲市長三年來對於城鄉均衡發展的努力成果，也在該區民調展現」。

校方表示，這次調查對象為戶籍台南市年滿20歲以上成年民眾，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1020份；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。

黃偉哲 民調 台南

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