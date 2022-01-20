2022北市長藍白合？王世堅：「捉雞寄山貓」變白藍合

2022北市長選戰開跑，是否可能藍白合？民進黨台北市議員王世堅今天接受廣播專訪，王世堅說，「他們合作固然很有喜氣，但是缺了骨氣」，國民黨很多有志之士，不屑與柯文哲合作、不同意藍白合，他們知道柯文哲個性的狡詐、還有國民黨的弱點，尤其一個百年大黨與成立不到三年的柯P黨合作，將不是藍白合，會變成白藍合。

甚至王世堅還說，「白藍合一定有，一定有管道在」，但「柯文哲心裡的盤算，是讓黃珊珊的不參選當作給藍軍的伴手禮，國民黨也會回給一個走路工，讓新竹由民眾黨立委高虹安來選，我認為，有在談判中，也說不定」。

王世堅今天也提出四點藍白合的可能性，王說，柯文哲七年多前剛上任台北市長時，當時柯就與當時的新北市長朱立倫互動多，還促成雙北的雙城合作，雖後無疾而終，但當時他們(柯朱)就磨蹭來磨蹭去，互相拉高蹭聲量，當時就這麼做。

王世堅還說，現在朱立倫政治聲量低、也是全國政治人物排名倒數，朱當然也希望藉排名第三的柯文哲拉抬聲量；第三，朱立倫也想用柯文哲的聲量，壓倒黨內最大敵手韓國瑜，等於「拉柯壓韓」，對朱立倫來說何樂不為？還有朱立倫的黨內領導力也太弱。

但王世堅說，如果真的下去談，以朱立倫為首的國民黨，應該樂得與柯文哲的民眾黨合作，不過這樣的合作，也是「捉雞寄山貓」，山貓當然會吃雞，預言藍白合最後的下場。

另外，對於柯文哲昨天為何對藍白合反應不領情？王世堅說，柯文哲一向就是說一套做一套，柯心裡想的與實際做的，有相當大落差，柯並沒有答覆這一段時間沒有與國民黨接觸，並沒有把話講死。