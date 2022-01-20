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綠誰選北市長？王世堅：林佳龍夢幻人選、吳怡農最好備胎

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
年底民進黨誰參選？王世堅說，他心中的夢幻人選是台中市前市長林佳龍，民進黨台北市黨部主委吳怡農則是最好備胎。圖／引用直播
年底民進黨誰參選？王世堅說，他心中的夢幻人選是台中市前市長林佳龍，民進黨台北市黨部主委吳怡農則是最好備胎。圖／引用直播

2022北市長選戰倒數11個月，傳國民黨立委蔣萬安將於農曆年後宣布參選，民進黨北市議員王世堅今接受廣播專訪，對於年底民進黨誰參選？王世堅說，他心中夢幻人選是台中市前市長林佳龍，北市黨部主委吳怡農是最好備胎，「吳隨時可以做為每一個狀況的接班人，緊急狀況下，吳怡農會做最好的預備人選」，至於衛福部長陳時中應該去新北或桃園比較適合。

王世堅說，對於接下來2022台北市長民進黨的參選人，他認為，林佳龍是最佳人選，因他擔任過台中市長也做得非常好，未來他做台北市長的市政工作會駕輕就熟。

黃暐瀚也問王世堅2022陳時中選哪裡？王世堅說，陳時中現在還有更重大的任務，會在防疫交出亮麗成績單，他認為中央也希望藉由陳時中先前的成功經驗，留在中央繼續防疫。至於陳時中若要選2022？王世堅說，應該去選新北或桃園比較適合。

王世堅說，他認為林佳龍是最佳的民進黨2022台北市長人選，至於黨部主委吳怡農則是隨時都可以做每一個狀況的接班人，緊急狀況下，吳會做最好的預備人選。

另外，主持人黃暐瀚也提到媒體人謝震武可不可能代表民進黨參選，王世堅回四個字，「求之不得」，以謝震武的工作、法學素養，參與公共事務程度、能力資歷等，都是非常好的人選，不過每個人都有自己的生涯規畫，謝應該不會接受。

王世堅 北市 民進黨

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