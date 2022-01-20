拚艱困選區 傳藍營擬推「美女刺客」溫玉霞女兒挑戰翁章梁

民進黨嘉義縣完全執政20年，縣長翁章梁過年後可望獲黨中央提名拚連任，年底「五合一」選舉，國民黨還在物色縣長參選人；外傳不分區立委溫玉霞的獨生女、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀，是挑戰翁章梁的「美女刺客」，吳亮儀說，「未聽聞有人勸進參選，我目前無參選規畫」。

31歲吳亮儀是美國紐約大學碩士，曾在公部門服務，擔任母親溫玉霞助理，能力強又親和，黨內形容她有明星臉、才貌雙全，前年年底在不分區立委翁重鈞等地方人士推蔫下，接任嘉義縣婦女會理事長，是歷屆最年輕婦女會理事長，在深綠的嘉義縣插旗經營。

溫玉霞嘉義市人，丈夫前立委吳松柏朴子市人，與新北市長侯友宜是朴子鄉親，國民黨在雲嘉南無區域立委，由不分區立委林文瑞、翁重鈞、溫玉霞及陳以信等4人設聯合服務處，分別負責雲林、嘉縣、嘉市及台南市。

吳亮儀台大政治系畢業，赴美求學，獲紐約大學國際關係碩士，返台進公部門服務，後轉任母親助理兼黨中央國際部專員，國會質詢、國際部表現優秀，接掌嘉縣婦女會年餘能力服務表現受肯定。

國民黨縣議會黨團書記長李國勝議員，以及曾任縣黨部主委、參選立委的王啟澧議員認為，吳亮儀是嘉義縣人，是參選縣長的適當優秀人選，年輕、才貌雙全，讓人耳目一新，但參選與否，當事人要有意願才行。

縣黨部主委蔡明顯說，黨部與黨中央積極物色縣長人選，為勝選，不排除任何可能的人選。立委翁章梁說，嘉縣艱困選區，尋覓人選會遭遇較大困難，上次山區立委選舉，「我們有比較成功合作模式」，這次也希望用較彈性方式推派人選，會盡早布局，溝通協調，整合在野力量，集結「反對霸權」力量，為嘉縣繁榮發展共同努力。