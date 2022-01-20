基隆暖暖區3議員尋求連任 民進黨禮讓 民眾黨有意參選插旗

基隆市選民結構藍大於綠，早年3席議員都由國民黨或具藍軍背景者當選，民進黨直到2014年才搶下1席。2018年選與情勢丕變，國民黨僅連恩典當選，無黨籍新人林旻勳、王醒之成功進軍政壇。今年3人爭取連任，因民進黨不提名，原以為「暖暖無戰事」，但民眾黨有意爭一席之地，人選未定，硝煙再起。

暖暖區3席議員，1998到2009年4次選舉都是藍營天下，直到2014年，民進黨提名現任立委蔡適應服務處主任林明智參戰才成功插旗。

2018年選戰，林明智連任失利，成了「落選頭」。國民黨當年提名3人想收復版圖，也僅連恩典當選，另2席因無黨籍林旻勳、王醒之「藍綠通吃」出線。

林旻勳的父親早年也曾當選市議員，1998未能連任，2002年又鎩羽而歸，2005年支持國民黨籍陳江山勝選。陳當了3任議員後「讓賢」，轉支持曾任基隆市長林右昌秘書的林旻勳進軍政壇，以選區最高票當選。林旻勳認為，總統大選會有黨派之分，但基層選舉就不見得，他的選票還是以「服務票」為主。

王醒之的父親是民進黨已故立委王拓，因反對家族政治與藍綠惡鬥，決定走自己的路，投身社會運動，並因關切暖暖翠湖疑遭濫墾破壞，2017年受暴力攻擊。2018年當選市議員後，他主張民意代表不應該花過多時間跑攤、送禮，服務團隊已經手民眾服務與法律諮詢3000件，相信選民看得懂他追求的「政治專業」。