鏡電視獲新聞執照 NCC保留廢止權、增設「防狗仔條款」

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
卡關已久的鏡電視新聞台執照申設案，19日終於獲准通過，成為國家通訊傳播委員會（NCC）近十年來首家准設的新聞台。本報資料照片
卡關已久的鏡電視新聞台執照申設案，19日終於獲准通過，成為國家通訊傳播委員會（NCC）近十年來首家准設的新聞台。本報資料照片

卡關已久的鏡電視新聞台執照申設案，19日終於獲准通過，成為國家通訊傳播委員會（NCC）近十年來首家准設的新聞台。不過，NCC也設下史上最多的40多項附帶條款，包括前所未見的保留許可廢止權及「防狗仔條款」等，鏡電視如果違規，NCC可收回執照。

NCC已近十年沒有准設新聞台，目前主要有鏡電視與台數科兩大新申請案，誰先拿到執照，別具意義，其中又以鏡電視政商實力最雄厚、聲勢最浩大，風波話題也不斷，原已在去年9月通過NCC外部初審，但去年底府院黨全力拚公投，今年初又有立委補選與罷免案，鏡電視案暫遭擱置。

但在度過政治紛擾後，NCC昨天終於將鏡電視案排入委員會審議，在激烈討論7、8小時、多數委員不反對下，申設逾兩年的鏡終於過關，在農曆年前收到新聞台執照大禮，但NCC也設下許多附帶條款。

前壹週刊社長裴偉籌辦鏡週刊後，2019年底向NCC申設鏡電視新聞台，歷經多次補件後，去年5月改變策略，向NCC送出堪稱「民間公視」的新版營運計畫，原董事長裴偉也請辭以示切割，欲去除專家學者對「狗仔台」的疑慮，並換上出身高雄陳家、曾任立委、大眾銀行董事長的陳建平擔任新董座。

「狗仔頭算是裴偉的原罪，鏡新聞台因無過去實績可參考，只好看週刊的表現。」業界人士說，鏡與壹週刊的羶色腥媒體印象已形成，當然鏡也反駁，週刊也有許多踢爆不公不義的新聞；但因是十年來首張新聞執照，NCC設下史上最嚴格的附加條款，還包括保留許可廢止權，鏡如果違規，可收回執照。

主要廢止關鍵，除不得接受滲透來源直接或間接資助及投資等，還有「防狗仔條款」，例如：鏡週刊的董監事與經理人不得參與鏡電視營運、兩公司人力不得共用；鏡電視的股東除持股交付信託者外，持股超過5%者，不得擔任該公司董監；持股5%以上的股東應先與新聞部員工簽署編輯室公約等

目前鏡電視共有8位大股東，除裴偉以外，還包括電子業龍頭、航海王、大建商等，各持股10%至15%。

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