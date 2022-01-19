民進黨：國民黨無理杯葛地制法 綁架大新竹未來

立法院臨時會原排定議程審查攸關新竹縣市合併的「地制法」，但在國民黨團強力反對下，民進黨團總召柯建銘作出讓步表示，本次臨時會不處理地制法修法。民進黨發言人劉康彥今晚表示，國民黨為了一黨的政治利害，不惜拿大新竹人民的福祉、台灣高科技產業的發展當作肉票，一再阻擋「地制法」修法，民進黨譴責國民黨這種一黨之私。

劉康彥表示，近日國民黨一再以拒絕協商總預算、干擾議事等手段，杯葛「地制法」審查，今天更上演霸佔主席台戲碼。劉康彥說，這徹底打臉當初國民黨立委要求「地制法」交付委員會審查說法，甚至還提出所謂修法版本，根本也是虛晃一招，沒把新竹人所期待的進步發展當一回事，而是把新竹人跟未來當政治肉票。

劉康彥表示，大新竹的合併發展，早在國民黨上次執政的2009年時就已倡議規劃，不是憑空而生的議題，更何況新竹市長林智堅已經宣布不參選大新竹市長，國民黨、民眾黨和時代力量更沒有理由以「因人設事」為由來拖延修法，無視全球供應鏈重組以及城市發展的急迫性。

劉康彥說，「國民黨到底還要新竹人等幾年？要台灣的產業等幾年？」，新竹縣市的交通、飲水等民生議題都迫在眉睫，盼在野黨能正視新竹民意，不要成為大新竹發展的絆腳石。