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民眾黨第2波提名揭曉！士北雙姝內戰 3連霸議員帶槍投靠
民眾黨今公布年底大選第二波提名名單，包含30名議員、3名鄉鎮市民代表、2名里長及1名山地原住民區區長候選人。其中備受矚目的台北市士林、北投選區，將提名「學姊」黃瀞瑩、台北市觀傳局前局長陳思宇2席，上演雙姝內戰，彰化則出現無黨籍三連霸議員陳重嘉帶槍投靠。
民眾黨指出，第二波名單中碩士以上學歷超過11人，30人年齡在45歲以下，大多數為政治素人，還有警消人員、居服員等。
在民眾黨參選最熱門的台北市提名名單中，除了士林北投區將提名黃瀞瑩、陳思羽2席，還有發言人出身的內湖南港區陳宥丞、松山信義區楊寶楨、中山大同區林珍羽、中正萬華區吳怡萱，以及大安文山區張志豪、張幸松。另值得注意的是，彰化縣除了將提名日前入黨的五連霸議員張雪如，無黨籍三連霸議員陳重嘉也在名單中。
有民眾黨人士指出，原本黨內預估每個議員選區提名一席，不過部分選區競爭激烈，如台北市士林北投、大安文山及桃園市桃園區，目前雖先提名2席，但會等被提名人在地方經營一段時間後，預計5月底前再做民調對比，若2席都在安全名單內才會都提名，否則將只提名民調高者。
民眾黨地方人士則憂心，在地方黨部主委權力過大情況下，初選爭議始終未解決，例如在台北市中正萬華選區，已有前法官張耀宇不滿初選機制，有意參選到底。而部分選區已公布2席名單情況下，若最終又改採民調只提一人，勢必再出現爭議，「若到時候都選輸，不要再甩鍋黨中央，地方黨部該負全責」。
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