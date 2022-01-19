快訊

竹市三民國小爆確診個案 全校2225人PCR結果出爐

微軟砸687億美元併動視暴雪還沒譜 潛在贏家、輸家已浮現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨第2波提名揭曉！士北雙姝內戰 3連霸議員帶槍投靠

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台北市政府前副發言人黃瀞瑩。報系資料照。記者余承翰／攝影
台北市政府前副發言人黃瀞瑩。報系資料照。記者余承翰／攝影

民眾黨今公布年底大選第二波提名名單，包含30名議員、3名鄉鎮市民代表、2名里長及1名山地原住民區區長候選人。其中備受矚目的台北市士林、北投選區，將提名「學姊」黃瀞瑩、台北市觀傳局前局長陳思宇2席，上演雙姝內戰，彰化則出現無黨籍三連霸議員陳重嘉帶槍投靠。

民眾黨指出，第二波名單中碩士以上學歷超過11人，30人年齡在45歲以下，大多數為政治素人，還有警消人員、居服員等。

在民眾黨參選最熱門的台北市提名名單中，除了士林北投區將提名黃瀞瑩、陳思羽2席，還有發言人出身的內湖南港區陳宥丞、松山信義區楊寶楨、中山大同區林珍羽、中正萬華區吳怡萱，以及大安文山區張志豪、張幸松。另值得注意的是，彰化縣除了將提名日前入黨的五連霸議員張雪如，無黨籍三連霸議員陳重嘉也在名單中。

有民眾黨人士指出，原本黨內預估每個議員選區提名一席，不過部分選區競爭激烈，如台北市士林北投、大安文山及桃園市桃園區，目前雖先提名2席，但會等被提名人在地方經營一段時間後，預計5月底前再做民調對比，若2席都在安全名單內才會都提名，否則將只提名民調高者。

民眾黨地方人士則憂心，在地方黨部主委權力過大情況下，初選爭議始終未解決，例如在台北市中正萬華選區，已有前法官張耀宇不滿初選機制，有意參選到底。而部分選區已公布2席名單情況下，若最終又改採民調只提一人，勢必再出現爭議，「若到時候都選輸，不要再甩鍋黨中央，地方黨部該負全責」。

台北市觀傳局前局長陳思宇。報系資料照。記者余承翰/攝影
台北市觀傳局前局長陳思宇。報系資料照。記者余承翰/攝影

北市 民眾黨 北投

延伸閱讀

民眾黨北市黨部：議員提名作法由黨中央決策

民眾黨北市議員規劃 士林北投區擬提名2人

柯文哲、黃珊珊默契大考驗 黃瀞瑩跌破眼鏡

黃瀞瑩參戰「狼人殺」 錄影前先調查對手學歷

相關新聞

民進黨：國民黨無理杯葛地制法 綁架大新竹未來

立法院臨時會原排定議程審查攸關新竹縣市合併的「地制法」，但在國民黨團強力反對下，民進黨團總召柯建銘作出讓步表示，本次臨時...

民眾黨第2波提名揭曉！士北雙姝內戰 3連霸議員帶槍投靠

民眾黨今公布年底大選第二波提名名單，包含30名議員、3名鄉鎮市民代表、2名里長及1名山地原住民區區長候選人。其中備受矚目...

立法院不審地制法 林智堅發長文：下會期還新竹人公道

攸關大新竹合併的地方制度法修正草案今天確定立法院臨時會不處理。新竹市長林智堅今晚在臉書發出長文吐露心境，最後還說「大新竹...

回應地制法草案 民眾黨籲開國是會議

【台灣醒報記者林志怡台北報導】地制法修法要「停、看、聽」！應儘速召開國是會議、檢討過去升格案例、聽取地方意見，不應倉促修法！針對立法院 19 日審議地制法修法草案，民眾黨立委邱臣遠於會前強調，地制法修

立院臨時會不處理地制法 竹縣府：一字修法本就不健全

立法院內政委員會19日今天排審「地方制度法修正草案」，在國民黨立委占領主席台下，最後協商臨時會不處理。對此，竹縣府回應，...

賴清德過境美國搶得角逐總統大選先機 優勢高度凸顯鄭文燦待補強的「距離」

總統府19日公布，副總統賴清德將以總統特使身分，率團出訪我中美洲友邦宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮，這也是賴副總統任內首度出訪。訪團25日啟程，期間將過境美國，30日返台，全程6天5夜。賴清德擔任蔡英文總統特使，肩負穩固台宏邦誼重任，賴過境美國，搶先朱立倫、柯文哲等2024年潛在競爭對手一步，更拉開與黨內勁敵鄭文燦的「距離」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。