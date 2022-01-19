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疫情嚴峻？帛琉暴增逾百例新冠確診者 旅行業者低調證實

帛琉疫情升溫「5+9」憂成漏洞 指揮中心明開會討論

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

帛琉疫情升溫，至今已經有一六七例個案染疫，「帛琉旅遊泡泡」航班卻照常營運，返台檢疫寬鬆，對此，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，帛琉累計一六七例個案，九例為本土個案，一三九例為旅遊因素等個案，另十九例個案康復。預計明日開會討論研擬帛琉旅遊泡泡等返台檢疫措施。

現行「帛琉旅遊泡泡」「五加九」返台檢疫，是否加嚴？莊人祥說，仍在討論中，預估下一次旅遊團一月二十六日啟航，若有決議，將在一月二十六日前實施；帛琉當地的疫情升溫，新光醫院帛琉團將提供醫療協助。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥

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