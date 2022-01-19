立法院不審地制法 林智堅發長文：下會期還新竹人公道

攸關大新竹合併的地方制度法修正草案今天確定立法院臨時會不處理。新竹市長林智堅今晚在臉書發出長文吐露心境，最後還說「大新竹合併升格，現在正是起點不是句點，號角正響起，既然你們臨時會不審查，下個會期該給新竹人一個公道吧！」

林智堅近日忙於防疫工作，深感市民們對市府團隊的信賴與託付，但話鋒一轉提及「可惜，剛剛在防疫工作的中途，看到手機上傳來立院不審地制法的新聞，心裡著實覺得糾結、遺憾，並有些難過不捨。」

林智堅說，新竹縣市住著多數都是勤奮、樸實的居民，「新竹人總是做得多、說得少」，大家在工作崗位上，為國家創造很多，不只是經濟還有其他方面的奇蹟，透過科技尤其是半導體產業的努力，創造保護台灣這塊寶地的矽盾；不過下了班的生活，卻有很多要進步的空間。

林智堅表示，40年前竹科設立，當年的遠見卻跟不上如今都市化的快速發展，財政分配上的限制，事權無法統一的治理模式，讓縣市分治到今日產生了許多後遺症。

他舉例，從最近處理疫情的經驗來說，如果大新竹能夠事權統一，變成一個地方政府，相信防疫工作會更好，包括設置社區篩檢站、疫苗施打以及醫療服務、足跡調查等安排上， 一個升格後的直轄市，處理的效率和服務的量能，肯定更好更大。

林智堅說，他希望下一代不要再因為資源欠缺，縣市分治侷限了發展，可以讓孩子未來上學時、或出社會工作，都乘坐的是準時、安全、舒適的捷運或輕軌；希望未來年輕家長不用再擔心學校不夠好、學校空間不夠入學，或人數太擁擠影響受教的品質；未來不用再承受因分治所造成的紛紛擾擾。

林智堅也回顧自己提出新竹合併升格的歷程，這次地制法的修正和大新竹，強調是自己擔任市長後因為一些攸關市民權益的問題難解，逐漸產生的想法，且時間愈長，這樣的想法愈來愈強烈。但遺憾隨著時間的變化，特定政黨及政客為了個人政治利益，不斷用混淆視聽甚至對他個人攻擊的方式，造謠抹黑這一攸關城市百年發展的願景。

林智堅認為，政黨利益及地方派系的結盟，導致修法升格的討論已經失去理性，原本可好好擘畫城市願景的機會，演變成少數政客作秀，甚至綁樁、顧飯碗的舞台。

「沒有林智堅的地制法應該好好被討論。」林還說，心裡期待因為搬走了我這顆石頭，可以促成大新竹更美好的改變。不料攸關國家戰略產業發展，攸關大新竹人福祉 及未來發展的法案，仍一再被技術性阻擾與杯葛，不過她強調自己不會妥協於地方派系與開發勢力，雖然成功不必在我，但會努力到最後一刻。