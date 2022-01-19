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回應地制法草案 民眾黨籲開國是會議

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

【台灣醒報記者林志怡台北報導】地制法修法要「停、看、聽」！應儘速召開國是會議、檢討過去升格案例、聽取地方意見，不應倉促修法！針對立法院 19 日審議地制法修法草案，民眾黨立委邱臣遠於會前強調，地制法修法應「從下而上，而非從上而下」，是否要在臨時會上處理，還需要更多溝通。

地制法還要更多溝通

邱臣遠指出，上週立法院內政委員會曾安排地方縣市的考察，包括彰化縣、新竹市、新竹縣等定區，讓立委聆聽不同地方的不同需求，凸顯地制法修法「從下而上，而非從上而下」的重要性，也看到地方稅制、財政劃分分配、交通問題與地方民代意見等面向還有很多需要溝通。

因此，邱臣遠認為，臨時會應該還是以預算審查為主要任務，地制法修法草案是否在臨時會期間就要搶著送出委員會，還可以做更多溝通，也呼籲總統府先召開國是會議、執政黨也要加強朝野溝通，以及行政院先提出院版草案版本。

檢討案例再談升格

民眾黨立委蔡壁如亦強調，內政部截至目前都還未針對 2010 的五都升格成效進行通盤檢討，縣市合併後縣區是否更加繁榮、直轄市有沒有成為國際亮點、升格後是否帶動周邊地區發展等都還是未知數，「希望從過去的經驗檢討出方向，再來看現在地制法改一個字合不合適！」

針對行政院至今還沒提出院版草案，蔡壁如認為，這代表「行政院的高級官員也不想幫柯總召（民進黨立院黨團總召柯建銘）背書」，且民主草根發展在鄉鎮市，升格成為直轄市後，鄉鎮公所都變成官派的區公所，地方自治形同「被消滅」。

蔡壁如也提醒，升格直轄市不外乎想要更多錢，取得更多統籌分配款，財政部應出面說明升格為直轄市後相應的義務與成本。

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行政院 蔡壁如 邱臣遠

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