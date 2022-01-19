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立院臨時會不處理地制法 竹縣府：一字修法本就不健全

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府。本報資料照片／記者巫靜婷攝影
新竹縣政府。本報資料照片／記者巫靜婷攝影

立法院內政委員會19日今天排審「地方制度法修正草案」，在國民黨立委占領主席台下，最後協商臨時會不處理。對此，竹縣府回應，直接由上而下、一字修法的合併升格，本就倉促且不健全，缺乏地方溝通討論，期盼朝野中央與地方共同討論合併升格的優缺點，並取得共識，在充足的準備下理性、具體地推行合併升格。

新竹縣政府新聞處長莊淇銘表示，縣市合併升格議題本來就需要中央和地方充足溝通，考量改制後的所有優缺點，形成共識和具體執行計畫後，逐步推行，「怎麼能僅憑一字修法，什麼計畫、溝通都沒有就硬來」。

莊淇銘說，日前立院內政委員會就到新竹縣議會開地方座談會，就是以實際行動來討論縣市合併效益評估和影響，如此做法才正確，僅僅將《地方制度法》原本「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」的「且」改成「或」，一字亂修，讓縣市合併不再受人口數限制，這是在破壞台灣的法制，不是為了人民福祉。

縣市合併 地方制度法 新竹

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