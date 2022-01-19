【重磅快評】有嗆立委不要臉的閣揆 難怪莊豐嘉下梁歪

華視總經理莊豐嘉昨（18日）天遭到國民黨團總召費鴻泰爆料，居然以開記者會要脅國民黨團撤除兩件與華視有關的提案，消息一出，外界譁然。每年領取國家9億預算的公廣集團總經理，竟以這種近乎黑道的手法，要求監督預算的在野黨黨團撤案。但話說回來，這種惡霸的嘴臉，大家是否似曾相識？不久前，行政院長蘇貞昌在立法院嗆在野黨立委「不要臉」、「吵死了」，有這種閣揆示範在先，莊豐嘉也不過是有樣學樣罷了。

這幾年，華視早已綠化，這也就是為何前年底NCC才關了中天新聞台，NCC主委陳耀祥就先點名要讓公廣集團的華視進駐，說穿了，華視也不過是披了「公共化」外衣的綠媒。雖然有幾家商業電視台開出好條件，遞案想卡進中天新聞台所留下的52台黃金頻道，最後仍由華視進駐。

這幾年華視虧損擴大，愈發仰賴國家預算補助。而莊豐嘉身為公廣媒體的經理人，華視經營績效卻遠不如他個人多次逾越本分做出政治表態的言論來得搶眼。去年國慶日時，莊豐嘉在臉書發文表示「為幽靈國慶生」，引來作家張大春嘲諷表示：「華視給莊豐嘉的薪水改發冥紙也是剛好而已。」華視外部公評人、中正大學傳播學系教授羅世宏更直言，這樣的政治表態誠有不當，在台灣最需要團結的時刻引發不必要的社會紛擾，建議莊豐嘉應公開道歉。

後來莊豐嘉不甘不願地道歉了，但對於外界要求處理他不當的言論，公廣集團董事長陳郁秀當時僅表示，「年底會有績效評定，到時會再通過董事會做檢討。」但從莊豐嘉後來不動如山，顯然蔡政府也是睜一眼 閉一眼，甚至漠許這種脫序言行，才會讓莊豐嘉張狂至此。從莊豐嘉的例子就可得知，即使華視經營績效鴉鴉烏，只要政治正確就可以安居其位，只不過這次踩了地雷。

至於這次引爆風波的兩個提案，國民黨團主要是對於莊豐嘉之前「為幽靈國慶生」，認為其言論不當；且其擔任總經理期間，華視財務虧損擴大，要求華視應檢討中止與「台灣事實查核中心」合作關係。這兩項提案卻被莊豐嘉扣上「干預新聞自由」大帽子，但事實查核中心長期遭質疑大量引用政府資訊，用以判定對蔡政府不利的報導為「假訊息」，被批評成了蔡政府以「打假」之名用以鉗制言論自由、打擊異己的外圍組織，其主要組成成員更是與綠營長期關係密切，公信力早已備受質疑。

領有納稅人血汗錢的華視卻長期與其合作，助長一言堂效應，莊豐嘉還把自己逾越本分的發言，用「干預新聞自由」來當護身符，請問，這跟新聞自由有何關係？華視替執政黨美化、全面綠化時，就抬出「公共媒體」的姿態，但當預算可能遭在野黨砍，又流露出「官營媒體」、豈敢刪我預算的鴨霸嘴臉。但大家也不妨想想，莊豐嘉敢對在野黨如此囂張跋扈，又是跟誰學的？