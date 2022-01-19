談區域平衡影響永續發展 賴清德重申蔡英文兩岸政策

副總統賴清德今天上午接見「第22屆國家建築金獎暨110年台灣誠信品牌」得獎單位代表，他致詞時談到區域平衡將影響永續發展，也重申蔡英文總統的兩岸政策。他表示，「我們謹守台灣的民主、捍衛台灣的主權，也尊重中國，希望大家能彼此互相尊重往和平的方向發展，並認為只有區域的穩定與安全達到和平的目標，才有辦法促成永續的發展。」

賴清德表示，蔡總統在去年4月22日世界地球日時，已經揭櫫台灣與其他先進國家的目標一樣：要在2050年達到淨零轉型。這需要大家共同配合，除了政府一定要提出好的政策，各行各業也都應該共同參與。他提到，全球2000大企業中，大約有三分之一也宣布要達成目標，未來在全球產業鏈的供應之下，包括蘋果、微軟、Amazon等公司都將要求協力廠商所生產製造的產品須符合綠能規定，在此狀況下，台灣的經濟產業勢必會受到衝擊。

賴清德說，在淨零轉型的過程當中，營造與建築具有舉足輕重的地位，營造的過程大概約占碳排30%，未來如果能從規劃、設計、材料的選擇，及在營造的工法上能盡量減少碳排，對2050淨零轉型將有很大的幫助；或者未來設計出來的建築是低耗能建築，除了智慧住宅外，也能減少能量的消耗，相信對台灣邁向2050淨零轉型的目標也會有很大的幫助。

談及新冠肺炎疫情，賴清德說，他非常感謝每一家公司、每一個團體在過去2年來支持政府共同防疫，台灣的成績相對其他國家而言，提供民眾一個相對安全的環境生活。此外，Omicron變種病毒已經來了，大家應該嚴陣以待，除了要戴口罩、勤洗手、保持適當的安全距離以外，他也呼籲國人要接種疫苗。

賴清德指出，後疫情時代的經濟發展恐怕會造成社會貧富差距持續擴大，再來是在淨零轉型過程當中，會促成產業升級、經濟轉型，有些會跟得上，有些則會跟不上。除了政府會協助、盡量幫助外，他也請大家盡力幫助弱勢民眾、協助公益團體，才能有更多的力量去幫助需要幫助的人，這樣社會將更加穩定，這樣的永續社會才可以看出意義所在。

賴清德也說，區域平衡也將影響永續發展，最近中美貿易的衝突，除了造成產業鏈的重組外，很多人都關切印太地區的和平與安全。他也特別向訪賓說明，蔡總統領導的政府在大家支持之下，基本上是堅持幾個原則，第一任的時候，堅持台灣對中國善意不變、承諾不變，不會在壓力下屈服，也不會走回過去對抗的老路。第二任就職典禮上，則主張要和平、對等、民主對話，最近蔡總統也談到兩岸的政策，強調「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」。