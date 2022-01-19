監院認定竹山都市計畫道路劃設有疏失 糾正南投縣政府

監察委員施錦芳、趙永清接獲民眾陳情，南投縣政府未積極協助竹山鎮公所妥善處理7號道路路線變更，又竹山鎮公所尚未取得用地民眾拆遷共識，即向內政部營建署申請工程補助款辦理工程發包，營建署亦未詳究，竟仍核定補助，認定均有疏失。監院內政及族群委員會18日通過二位監委所提之調查報告，糾正內政部營建署、南投縣政府及竹山鎮公所。

近期監院調查雲林縣政府土地相關案件，引發在野黨質疑，監院充滿政治動機且辦藍不辦綠；由於本次糾正的南投縣政府同樣是藍營執政，易引發外界聯想。施錦芳回應，這是典型的人民權益受侵害案件，且經查竹山鎮長是無黨籍的，全案無關藍綠更無關政治；趙永清也說，南投縣長林明溱已經兩任屆滿，沒要競選連任，監院辦案沒有政治動機。

二位監委指出，南投縣竹山鎮街尾溪仁美橋至橫街間之溪旁，於早年即有供公眾通行之道路，民國48年發生八七水災後，政府鋪設12公尺寬之柏油路。未料民國62年3月21日公告發布竹山都市計畫時，竟於舊路旁之密集民宅區再劃設新的7號道路，雖已完成徵收，但因道路開闢將大量拆遷原有建物，遭到民眾抗爭，前台灣省都委會早於民國78年已同意辦理7號道路之路線變更，但南投縣政府卻迄今仍未完成變更程序。7號道路旁之街尾溪已完成整治，7號道路與街尾街間並形成寬闊之公有新生地，該公所竟仍執意辦理7號道路新建工程強拆民宅等情。

二位監委表示，如以徵收完竣之路線進行開闢，796公尺之道路將拆除建物101棟，並造成眾多原完整之建築用地從中切割，僅存前後畸零之土地，且道路系統亦有未符合正交原則，交叉路口行車將產生衝突點等問題，顯示相關單位實有違失。

二位監委指出，南投縣政府明知竹山都市計畫7號道路旁部分路段早已闢有寬約12公尺道路，並二度循都市計畫程序提案檢討變更路線，但相關單位卻怠於積極協助竹山鎮公所妥善處理，雖該竹山鎮公所再度於民國96年提出7號道路路線之變更，卻因相同問題尚未解決，經內政部都委會保留迄今，該府罔顧人民權益，推諉卸責玩弄都市計畫審議程序，有違都市計畫主管機關職責，顯有疏失。

監委同時表示，竹山鎮公所明知7號道路新建工程，因涉及拆除大量建物及新、舊路線意見分歧，於尚未取得用地民眾拆遷共識，卻草率向內政部營建署申請工程補助款辦理工程發包，引發民眾強列抗爭；營建署在民國109年審議該公所申請工程補助案時，未詳究竹山鎮公所再106年提出同案補助時，即因遭遇相同處境而撤案，竟核定補助，造成公共工程發包後無法執行之窘境，均有疏失。

趙永清表示，先前巡查南投縣政府時，曾向縣府提及此案，林明溱也回應，在過去任南投立委期間就曾協助民眾去協調拆遷相關事宜，林明溱身為縣長也直言，「這條路開不成，要拆這麼多房子」。趙永清呼籲，既然連縣長都知道路開不成，相關單位就應該好好辦理變更，一起把這個案子完成，同時也要顧及民眾權益。