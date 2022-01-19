市長選舉郝龍斌拋藍白合 柯文哲推藍綠合

前台北市長郝龍斌今天對於年底台北市長選舉拋出「藍白合」構想，台北市長柯文哲則說，他看到的是「藍綠合」，國民黨與民進黨有實際合作經驗，應該可以合作得很好。

郝龍斌今天表示，年底台北市長選舉藍營民調最高的是國民黨立委蔣萬安，選情樂觀但辛苦，但如果民眾黨推台北市副市長黃珊珊參選，只要黃珊珊拿15%到18%票，蔣萬安就非常危險，國民黨如果能跟民眾黨合作最好，且合作不是只談台北市而已。

對此，柯文哲今天出席大數據中心啟用記者會後接受媒體聯訪表示，他在台北市議會看到的是「藍綠合」，國民黨與民進黨在「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」覆議案時緊密合作，所以他誠懇建議「藍綠合」，這兩黨有實際合作經驗，應該可以合作得很好。

柯文哲說，什麼合的常常太過於權謀，沒有必要，倒是台灣人民要開始思考一個問題，每一個政治職位要想的是誰來做比較好，而不是誰比較容易選上，這點要去改變，例如他覺得前台北市長黃大洲連任市長最好，但當時遇到中廣董事長趙少康、前總統陳水扁，黃大洲根本選不上。

媒體詢問，若「藍綠合」民眾黨恐被夾殺。柯文哲笑說，民眾黨會單獨打敗「藍綠合」。

黃珊珊下午出席社會局舉辦的美商3M台灣子公司捐贈寒冬物資記者會後被媒體問及此事則說，不要每天逞口舌之快，要把自己該做的事情做好。