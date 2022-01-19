快訊

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

NCC年前審查通過 「鏡電視」成近十年首家准設新聞台

市長選舉郝龍斌拋藍白合 柯文哲推藍綠合

中央社 / 台北19日電

前台北市長郝龍斌今天對於年底台北市長選舉拋出「藍白合」構想，台北市長柯文哲則說，他看到的是「藍綠合」，國民黨與民進黨有實際合作經驗，應該可以合作得很好。

郝龍斌今天表示，年底台北市長選舉藍營民調最高的是國民黨立委蔣萬安，選情樂觀但辛苦，但如果民眾黨推台北市副市長黃珊珊參選，只要黃珊珊拿15%到18%票，蔣萬安就非常危險，國民黨如果能跟民眾黨合作最好，且合作不是只談台北市而已。

對此，柯文哲今天出席大數據中心啟用記者會後接受媒體聯訪表示，他在台北市議會看到的是「藍綠合」，國民黨與民進黨在「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」覆議案時緊密合作，所以他誠懇建議「藍綠合」，這兩黨有實際合作經驗，應該可以合作得很好。

柯文哲說，什麼合的常常太過於權謀，沒有必要，倒是台灣人民要開始思考一個問題，每一個政治職位要想的是誰來做比較好，而不是誰比較容易選上，這點要去改變，例如他覺得前台北市長黃大洲連任市長最好，但當時遇到中廣董事長趙少康、前總統陳水扁，黃大洲根本選不上。

媒體詢問，若「藍綠合」民眾黨恐被夾殺。柯文哲笑說，民眾黨會單獨打敗「藍綠合」。

黃珊珊下午出席社會局舉辦的美商3M台灣子公司捐贈寒冬物資記者會後被媒體問及此事則說，不要每天逞口舌之快，要把自己該做的事情做好。

北市 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

診所高端疫苗被收回？柯文哲怒嗆造謠：認知作戰又一樁

大數據中心啟用 柯文哲：使用資料都有監督

大數據中心啟用 柯文哲:帶台灣進入新科技數據經濟時代

郝龍斌喊「藍白合」：國民黨台北市要贏要跟民眾黨合作

相關新聞

年後宣布參選台北市長？蔣萬安：國人現在關注還是疫情

國民黨立委蔣萬安被視為國民黨年底台北市長選舉熱門人選，年後將有重大宣布。今天傳出，蔣昨晚與媒體人與北市議員餐敘時，證實相...

竹竹升格第七都房價漲更兇？縣市瘋合併 專家三大理由不看好

總統蔡英文日前召集府院高層，商討新竹縣市合併升格，並下達指令要全力支持，但縣市合併甚至升格，就是城市發展的萬靈丹嗎？

監院認定竹山都市計畫道路劃設有疏失 糾正南投縣政府

監察委員施錦芳、趙永清接獲民眾陳情，南投縣政府未積極協助竹山鎮公所妥善處理7號道路路線變更，又竹山鎮公所尚未取得用地民眾...

第三劑重演去年疫苗荒 疫苗不夠又要民眾別抬頭？

中央流行疫情指揮中心1月初宣布第三劑施打間隔從原本的5個月縮短為3個月，讓符合資格可施打人數從40萬人增加至760餘萬人，就在數字明顯反映疫苗現況會不夠時，指揮中心卻信心滿滿地說，疫苗一定夠。昨天第三劑疫苗預約才第一天，就傳出莫德納疫苗只剩1.5萬名額。現在正重現去年中「想接種但沒疫苗」的疫苗荒窘境。...

李鴻源竹縣演講 提竹竹合併如「談好聘金再談結婚」

前內政部長李鴻源19日到新竹縣政府，以「韌性城市與河川治理」為題作專題演講，提及新竹縣市合併議題，李鴻源肯定合併的方向是...

民進黨初選時程曝光 4月6日預計啟動全民調

由於疫情變化，民進黨選舉作業期程將延到農曆春節後啟動。據轉述，民進黨今舉行選對會工作小組第一次正式會議，會中達成共識，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。