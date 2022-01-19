民進黨初選時程曝光 4月6日預計啟動全民調

由於疫情變化，民進黨選舉作業期程將延到農曆春節後啟動。據轉述，民進黨今舉行選對會工作小組第一次正式會議，會中達成共識，預計於3月2日中執會通過直轄市議員及縣市議員提名名額，4月6日至5月31日進行全民調。

民進黨中執會上周通過2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法，辦法規定，提名作業由選對會統籌辦理，必要時得成立徵詢或協調小組，協助執行；不過，因應疫情變化，選舉作業期程延到農曆春節後啟動。

據轉述，民進黨今舉行選對會工作小組第一次正式會議，針對所有直轄市、縣市議員提名名額、時程進行討論，縣市長部分則未討論。會中達成共識，預計3月2日中執會通過直轄市議員及縣市議員提名名額，3月21日至25日為領表登記，3月30日為資格審查，4月6日至5月31日進行全民調。

民進黨今日也舉行中常會，據轉述，民進黨秘書長林錫耀在會中表示，這一次Omicorn疫情，大家比較沒有這麼緊張、害怕，將近6成民眾理解什麼是與病毒共存，台灣自律做得很好，仍要努力控管疫情。