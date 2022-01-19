轉型正義做半套？ 政黨候選人應自清

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】台灣轉型正義進度落後！台灣陪審團協會理事長陳為祥19日於記者會呼籲，選舉候選人未來都該提出未與國安、情治單位合作的自清聲明；台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍也說，如果不做轉型正義，將導致社會黑白顛倒，出現「可以做壞事後，繼續升官發財」的誤解。

轉型正義轉不過去

陳維祥表示，台灣面臨認同危機、未完成的轉型正義，是成為一個「正常化」的國家兩大考題。他指出，明白「轉型正義工程浩大，但不能當作不做的藉口」。目前過往政治檔案公開有限，受害者只有在促轉會同意下才能進行翻閱，許多當時的加害者仍舊隱匿於過往威權時代的陰影中，導致「只有被害人，而沒有加害人」的狀況出現。

他呼籲，政黨不要陷入政治紛爭就把相關資料隱蔽，讓共犯結構下的加害者繼續掌握公職的重要職位。他更說，如果因噎廢食，當初乾脆就不用訂定轉型條例，「不要做一開始就說清楚，我們可以另尋他法」。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍舉他國為例說，英國人權運動者於2020年將商人艾德華的銅像推入河中而遭到起訴，審判過程邀來歷史學家解釋，此商人過去以販買奴隸致富，最後人權運動者獲判無罪，連起訴的檢察官都認同這個判決。他強調，在民主法治國家中，「轉型」、「除垢」的事情不做的話，社會沒有是非，造成「可以做壞事後，繼續升官發財」的誤解。

候選人應自清

在部分政治檔案公開後，民進黨立法委員黃國書自承、國民黨立法委員林奕華否認之線民事件，引發民間團體質疑，過往黨國威權體制下之特務、線民與共犯結構下的成員，是否能再次進入現行的公權力體制？

台灣北社秘書長潘威佑則指出，過往調查局成立監控校園的「安定小組」中，一共有5千名線民提供資料。這麼龐大的網路至今也還沒釐清，促轉會成立至今「做得還不夠」。

對此，民間團體建議，政黨內欲登記參加各級公職人員選舉之初選者，必須提出「終止動員戡亂前，與國安、情治、警政等任何類似機關單位間，無曾為政治偵防之目的，建立過任何形式之合作關係」的自清聲明，並提供給社會大眾翻閱其政治檔案。如果有拒絕聲明或自清聲明不實者，應該禁止其參選或開除黨籍。

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