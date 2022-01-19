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朱立倫：民進黨政治追殺國民黨首長 雙重標準無法接受

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委朱立倫。本報資料照片
國民黨立委朱立倫。本報資料照片

對於近日國民黨縣市長遭執政黨調查。國民黨主席朱立倫今在中常會表示，國民黨尊重司法，但民進黨不應用惡意的政治追殺與抹黑來對待在野黨的地方首長，「這一類的雙重標準，我們絕對不能接受！」

朱立倫指出，結束中二補選後，民進黨對於台中市長盧秀燕不斷的攻擊抹黑，用尚未完成都市計畫的區段徵收案，意圖混淆視聽、造成社會誤解。他強調，尚未完成都市化的區段徵收案，不是市地重劃，民進黨卻故意用這樣的角度去抹黑、追殺。

朱立倫接著表示，同樣的，這兩天民進黨對於雲林縣長張麗善家裡用地的攻擊，也完全不合比例原則，目的就是要達到渲染、烏賊式的效果。

此外，對於即將舉行的中央委員及其後的中常委選舉，朱立倫特別指出，近日疫情再起，大型聚會都取消，黨中央原本要辦的尾牙也取消，在中央委員及中常委選舉期間，要以防疫為優先考量。

朱立倫 民進黨 國民黨

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