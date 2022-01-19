以協調代替初選 朱立倫：集中火力支持最強選將

國民黨立委蔣萬安傳出要在農曆年後宣布參選台北市長，國民黨中常委今天在中常會建議，希望2022不要太多初選分裂的情形，提名權盡量集中由黨中央來協調處理；黨主席朱立倫回應，國民黨當然經不起這些初選波折，年後提名委員會會盡量集中火力來支持每個縣市一位最強的選將。

謝坤宏、沈智慧等中常委在中常會題及，2022選舉不要有太多初選分裂的情形，提名權盡量要集中黨中央來協調提名處理。朱立倫說，農曆年後提名委員會的小組會盡量集中火力，來支持每一個縣市一位最強的選將，把國民黨的內耗降到最低，把火力集中到最大。

另外，常會也定調，2022主議題會以民生的議題為主，國民黨將會針對民生議題發表整體的論述。