大湳市場傳有確診者休市 鄭文燦：市場、商圈都要清消
桃園今日新增8名本土確診案例，有關確診個案18119，桃園市長鄭文燦表示個案屬於大湳市場外攤，是位於仁愛街某鐵皮屋的攤販雇用的工作人員，今天開始到21日預防性休市，內攤、外攤和商圈都要清消。
鄭文燦也說，該工作人員生活單純，足跡不多，但市場人流較為複雜，相關該匡列隔離的人數，正在匡列中。
有關西提餐廳新增確診情況，案18120是7日一家七口的公公。案18083是貨車司機17983朋友的兒子，他就讀的東安國小也全校採檢。另外，日前確診個案18053就讀華盛頓幼兒園，導致2名同學（案18114、18118）也確診，而案18114的父母和姊姊（18115、18116和18117）也確診，其姊姊就讀新街國小。
鄭文燦表示，因為新增確診個案原因，東安與新街國小都進行匡列採檢，東安國小預計採檢880名，新街國小預計採檢1800名，目前都在進行中，如果未完成，由學校安排採檢。
關於校園採檢，鄭文燦也公布最新結果，目前內壢國小、美奇幼兒園跟佳音元生分校檢驗結果都是陰性，小牛津幼兒園採檢405人也是陰性。職場部分，楊梅某日系電子場，職場匡列19人，職場650採檢全數陰性。另外，高力目前匡列隔離38名，採檢376名，目前還沒有陽性確診個案。
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