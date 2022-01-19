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年後宣布參選台北市長？蔣萬安：國人現在關注還是疫情

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安被視為國民黨年底台北市長選舉熱門人選，年後將有重大宣布。今天傳出，蔣昨晚與媒體人與北市議員餐敘時，證實相關訊息。但蔣下午受訪表示，昨天只是很單純的好朋友私下聚餐，過年前都會和好朋友聚一聚。記者周志豪／攝影
國民黨立委蔣萬安被視為國民黨年底台北市長選舉熱門人選，年後將有重大宣布。今天傳出，蔣昨晚與媒體人與北市議員餐敘時，證實相關訊息。但蔣下午受訪表示，昨天只是很單純的好朋友私下聚餐，過年前都會和好朋友聚一聚。記者周志豪／攝影

國民黨立委蔣萬安被視為國民黨年底台北市長選舉熱門人選，年後將有重大宣布。今天傳出，蔣昨晚與媒體人與北市議員餐敘時，證實相關訊息。但蔣下午受訪表示，昨天只是很單純的好朋友私下聚餐，過年前都會和好朋友聚一聚。

蔣萬安重申，國人現在最關注的還是疫情，每天還是有一些本土的案例，Omicorn變種病毒在國際間傳播速度快，都希望大家各自在自己的崗位上把自己角色扮演好，中央與地方合作守住疫情。

但立法院下會期可預期有諸多重要法案將闖關，蔣萬安也意在言外的表示，他「一直都準備好了」。蔣說，在立法院不管在衛環委員會，在關注的民生議題，包括地制法，希望站在人民角度發聲，只要為人民好都盡力捍衛。

若年後疫情不減，是否影響蔣萬安宣布期程？蔣說，國人還是非常關注疫情，農曆新年馬上要到了，現在陸續非常多國人返台，希望大家把自己角色扮演好，一起合作，政府與民眾一起守住疫情是現在最重要的事情。

蔣萬安表示，昨天吃飯過程，大家都很輕鬆聊天，因為都是好朋友，大家談的比較多，包括他在萬華開始設的心理服務據點與法律諮商雙服務，接下來也規劃怎樣幫助在地的商圈轉型，也討論到從去年疫情開始發起愛心待用餐目前進度。

蔣萬安說，對他來說比較重要的是，面對後疫情時代的各項挑戰與民眾遭遇的各種困難，如何讓台北市及早做好準備，吃飯過程中大家都有提出很多建議與想法，包括地方上有什麼需求，他就是聆聽大家的意見，思考共同合作如何幫助民眾。

蔣萬安也提到，昨天餐敘過程，也提到他在萬華區設立了心理諮詢服務，也傾聽很多議員看法，看是不是可以持續在各區設點，餐敘友人也給很寶貴建議，會當作未來問政很好的參考。

疫情 蔣萬安 北市

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