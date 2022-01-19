立院審地制法 藍綠口角溝通未果

【台灣醒報記者林志怡台北報導】藍綠兩黨針對地制法修正案正面交鋒！民進黨希望將地制法第四條的「且」改成「或」，國民黨「反對倉促修法」，要求行政院提出相應修法版本。兩黨兩度爆發口角，民進黨立法院黨團總召兼修法提案人柯建銘試圖溝通未果，最終由內政委員會輪值召委吳琪銘表示，會找機會與國民黨協商。

審地制法爆口角

立法院 19 日審議地制法修正草案，民進黨立委柯建銘等 51 位立委提案，盼調整地制法第四條有關直轄市升格的條件，將原文「人口聚居達一百二十五萬人以上，『且』在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」中的「且」改成「或」，藉此讓大新竹合併得以執行。

然而，會議尚未開始，國民黨與民進黨立委就爆發激烈口角。國民黨立院黨團總召費鴻泰與柯建銘正面交火，指著柯說，「你聽清楚了，如果你們要硬幹，我們不審預算！」要求行政院應提出相應的地制法修法版本。國民黨立委高喊「反對倉促修法」、霸佔主席台。民進黨立委王美惠等則回吼多聲「綁架總預算」，柯建銘等其他民進黨立委憤而離開會議室。

國民黨批強渡關山

民進黨立委全數離開後，國民黨立委賴士葆、林為洲等先後發言。賴士葆強調，要談竹竹併，除了地制法修法，應將財劃法、區劃法一起討論，更要取得新竹縣市首長的同意，由下而上進行才是，「不是讓（總統）蔡英文一個人的意志，為了（新竹市長）林智堅，讓柯建銘當打手」，無視立院的在野黨與委員，想將「地制法」改成「帝制法」。

林為洲則指出，本次修法在 19 日蔡英文召開地制法修法研討後，旋即拍板決定推動修法、21 日送入立院程序委員會、24 日送入院會逕付二讀後，才被國民黨擋下來，「所有在野黨都來不及提對應版本」，批評此舉是企圖「強渡關山」。

柯建銘返場溝通未果

柯建銘與部分民進黨立委不久後返回會議室，再度槓上國民黨，費鴻泰對陣柯建銘時，批評本次修法「沒有行政院的意思、沒有林智堅的意思，只有柯建銘的意思」，柯建銘企圖解釋，但王惠美在一旁高喊「林智堅已經不選了」，否認國民黨對因人設事的指控，雙方溝通無效，柯建銘再度離開會議室。

柯建銘離開後，藍營建議先放官員回去辦公、要求直接散會。吳琪銘無奈表示「之後還會再協商」，費鴻泰接著攬著吳琪銘的肩膀表示，「國民黨是民主政黨，有行政院版本我們絕對願意協商。」吳琪銘說，「今天的議程原本是審查地制法，但等一下會跟國民黨團來協商，取得共識。」

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