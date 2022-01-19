台灣燈會2月1日登場 衛武營建築變身為光舟劇場

2022台灣燈會在高雄，除交通部觀光局打造的中央主燈「鳳彩飛舞」外，高市觀光局也在衛武營展區推出高雄地方主燈《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場。將衛武營純白建築南側與西側長達381公尺的建築體打造成高雄主燈、整個建築化身為劇場，動用18台3萬流明、7台2萬流明的投影機。

《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場，將從2月1日起至2月28日，每天晚上6點15分開始，每隔30分鐘展演一次。光舟劇場展演將以島嶼記憶為命題，在小號緩奏熄燈號中，帶領觀眾們穿梭進入島嶼的深遠記憶中。以光影在建築載體上說台灣、高雄的故事。

故事從海洋島嶼生命源起，曾是狩獵場的衛武營，原住民、客家、新住民等多元族，融合島嶼上豐厚的文化與記憶，以愛為名，共同在這大榕樹下創造屬於自己的輝煌痕跡，融合再造，擘畫出海港之城的全新風景。響徹天際的號角聲是這塊土地共同的榮耀，近百萬男兒在此保家衛國，軍民一心迎接著來自遠方燈塔照射出的白光，穿越城市，凝聚民眾的希望。

觀光局表示，高雄主燈由高市副市長史哲、藝術總監簡文彬領軍，市府與衛武營國家藝術文化中心共同出資，邀請視覺總監王奕盛、舞台設計張哲龍、燈光設計沈柏宏與音樂設計柯智豪、燈光設計車克謙五位大師攜手創作光舟劇場。

史哲表示，台灣燈會此次重返高雄，期望作品能夠與城市的脈絡所連結，更與城市的場域對話。衛武營不僅是台灣燈會展區的一棟建築物，更是台灣燈會的最佳夥伴。

《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場，以衛武營建築為主體，更以巧思創意下，以白色為主體，創造出一位橫臥在衛武營建築中，於月亮前方、仿若沈思、沈睡的小男孩，靜靜思考與幻想著。在白天，小男孩如同巨型石膏雕塑品般與建築對話，到晚上將變身客家大花布，幻身光影展演舞台的光舟劇場。