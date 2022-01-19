柯建銘讓步 臨時會不處理地制法要藍營「就地鳥獸散」

國民黨團因不滿華視總經理莊豐嘉恐嚇言論與臨時會開地制法，不願啟動中央政府總預算朝野協商，今天下午兩點朝野協商會前會，民進黨立法院黨團總召柯建銘同意讓步，臨時會不處理地制法，請占內政委員會主席台的立委就地「鳥獸散」，並同意待華視董事會開會完後再協商。立法院長游錫堃裁示，明天下午兩點繼續開會。

總召費鴻泰說，一個要求一個建議，華視總經理莊豐嘉威脅黨團主任，還拿華視媒體當作個人武器，全國老百姓如何接受？要求即刻下台，另外地制法攸關國土規畫，這麼重要的事情，不能為一兩個人就急就章處理，建議臨時會不修地制法，下會期再修，且行政院要提版本，「不是柯建銘一人版本就好，柯建銘不是神？也不是台灣老大？不要去綁架全國老百姓。」

柯建銘說，對於莊豐嘉去留，柯建銘說「讓他求仁得仁，絕不護短」，不干涉媒體自由，但媒體不能恐嚇國會，這是天大的事，媒體用新聞恐嚇國會，這就像黑道拿槍亂開，但不能叫人家明天就走路，不要用國會高度追殺，不成比例，「公廣集團董事長陳郁秀已親自打給我，說明天要開董事會。」，莊的去留近期就會處理。

柯建銘說，至於地制法，費鴻泰說他綁架全國老百姓，也太抬愛，但費才是用地制法綁架總預算，朝野攻防挑戰是一回事，要面對優先順序，一個沒林智堅的地制法，大家可以好好討論，為何五都升格、甚至升格彰化都不用討論財畫法、行政區劃法？不可一國兩制，也要下會期才能表決，可以快何必慢；地制法有兩選項，下會期再審或是明天只處理提案說明，他與費鴻泰「華山論劍」。

費鴻泰說，公廣集團要開董事會，那就董事長會開完再協商，民進黨團也要宣告臨時會不處理地制法。柯建銘立即回應「好，那臨時會不處理地制法。」

游錫堃裁示休息後，費鴻泰要求柯建銘公開表示內政委員會臨時會不處理地制法，柯建銘立刻回「好，那二樓（內政委員會）就地鳥獸散」，朝野最後決議，明天不處理地制法，待公廣董事會開完後再協商，表定下午兩點開朝野協商。