桃園確診者足跡 大潤發、和平巿場、大樹藥局28處上榜
中央疫情指揮中心今天公布10例本土確診個案，有8例屬桃園個案，其中7例是西堤牛排館延伸個案，目前疫調要均有相關傳染途徑。另外1例是大湳市場工作人員，是陪病採檢發現，目前未確定與機場群聚事件或延伸傳播鏈有關，疫調還在進行；桃園市政府今天下午也公布近日確診者足跡，呼籲足跡重疊者做好自我健康監測。
中央疫情指揮中心指出，西堤新增個案中，1人是7日一家七口到餐廳用餐的成員，目前一家七口6人確診。1人是9日曾和母親一起到西堤用餐的女生，曾跟案17983一起用餐。另外，西堤確診個案延伸華盛頓幼兒園2名孩童染疫，其中一名孩童的父母和姊姊也都染疫，因此相關個案共7名。
針對大湳市場工作人員確診，指揮中心表示目前疫調未發現與機場、金嗓歌友會、聯邦銀行或西堤牛排有關；目前市場正在清消。
有關近日確診者足跡，桃園市政府今天疫調公布28處，除了已知的西堤牛排、聯邦銀行健行分行以外，還有大潤發平鎮店、平鎮和平市場、八德大湳市場和台北富邦銀行中壢分行上榜；另；八德綜合大樓20日至23日下午將設臨時採檢站。
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